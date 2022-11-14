【11月27日 環球置業及投資博覽】完成早鳥登記即賞總值$300豐富禮品

投資房地產及財富管理就是最理想的方式去創造第二個收入來源。《環球置業及投資博覽》為大家精心搜羅世界各國共數十個熱門地區，富有特色及投資潛力的房地產項目，並滙聚一眾物業投資專家為大家分析各國當地的投資環境、租金回報、按揭及稅務安排等；而一眾已經投資海外房地產人士，亦歡迎到場了解部分參展商的物業出租管理服務。

日期﹕2022年11月27日 (星期日）

時間﹕10:00am-4:30pm

地點﹕九龍香格里拉酒店宴會廳 (尖東站P1出口/尖沙咀麼地道64號）

網上早鳥登記﹕https://bit.ly/3hEyZDZ

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當日設有全天侯星級陣容專家講座，費用全免。每場講座更特設有獎問答環節，答中即賞豐富禮品。現場每半小時更有現場大抽獎，所有已登記入場的在場人士均有機會獲得豐富禮品。

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