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【11月27日 環球置業及投資博覽】完成早鳥登記即賞總值$300豐富禮品

股樓投資 18:00 2022/11/14

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投資房地產及財富管理就是最理想的方式去創造第二個收入來源。《環球置業及投資博覽》為大家精心搜羅世界各國共數十個熱門地區，富有特色及投資潛力的房地產項目，並滙聚一眾物業投資專家為大家分析各國當地的投資環境、租金回報、按揭及稅務安排等；而一眾已經投資海外房地產人士，亦歡迎到場了解部分參展商的物業出租管理服務。

日期﹕2022年11月27日 (星期日）

時間﹕10:00am-4:30pm

地點﹕九龍香格里拉酒店宴會廳 (尖東站P1出口/尖沙咀麼地道64號）

網上早鳥登記﹕https://bit.ly/3hEyZDZ

***博覽現正接受報名，預先網上登記人士，可享VIP 特快入場安排，首500位網上登記人士另可獲韓國Jecyjucy 韓國黃金10億乳酸菌益生菌乙盒及姆明一族餐具連餐墊套裝乙份（總值$300）。***

當日設有全天侯星級陣容專家講座，費用全免。每場講座更特設有獎問答環節，答中即賞豐富禮品。現場每半小時更有現場大抽獎，所有已登記入場的在場人士均有機會獲得豐富禮品。

把握機會，萬物錯過。立刻登記獲取最新博覧消息，助您在環球投資上如虎添翼。詳情請瀏覽博覽網頁 http://gpiexpo.com

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