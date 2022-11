【跟錢家學理財@iM網欄】 經得起風浪 逆境中的投資智慧

經驗生智慧,而投資智慧是無數人投資經驗和閱歷的累積,可以幫助我們應付各種不同的經濟和金融環境,提升我們在投資方面的「韌力」和「彈力」。

投資者巴菲特曾說:「潮退了才知道誰在裸泳。」在投資市場不景氣時做投資,例如選股,我們不能隨意,而要「帶眼」識股,不然就很有可能吃大虧。

檢視自己的投資

經濟下行往往暴露企業經營和財務上的問題,可以是市場份額下跌、投資失利,甚至是資不抵債等。投資者檢視自己的投資,或考慮進行一項投資時,一定要審視其基本因素。就股票而言,公司的業績報告和年報,會說明公司的經營環境和財務狀況,必須仔細閱讀,也要多加留意公司的公告,好讓自己可以及早知道關於公司的重要事件,例如盈警。

在經濟不景氣時做投資難,其實企業營運又何嘗不是,即使藍籌公司也不能獨善其身。近月就有數間本地藍籌公司發出盈警。公司業績不理想,投資者要了解箇中原因,是大環境的影響,還是管理層經營不善;是短期因素,還是長期的基本因素出現改變。

投資回報來自資本增長和股息,在加息周期下,企業股價普遍面對下調壓力,資本增長似乎不再可期,而股息成為投資回報的主要支撐。之不過,經濟不景氣,企業盈利自然會受到影響,派息亦隨時「凍過水」,可能會減少派息,甚至是不派息,連傳統的收息股例如公用股和銀行股也不例外。

其他傳統的投資智慧,例如分散投資和量力而為(謹慎使用孖展),不論是在順境還是逆境,都需要遵守,畢竟投資是一件平衡風險和回報的事情。投資就像一場長途賽,途中,我們會遇到不同的「風景」,也不會一路順風順水,當自己不知道應該怎樣做,裹足不前時,不妨參考前人的投資智慧,相信能夠提升你的投資「韌力」和「彈力」。

