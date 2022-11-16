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【跟錢家學理財@iM網欄】 經得起風浪 逆境中的投資智慧

名人薈萃 09:00 2022/11/16

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經驗生智慧，而投資智慧是無數人投資經驗和閱歷的累積，可以幫助我們應付各種不同的經濟和金融環境，提升我們在投資方面的「韌力」和「彈力」。

投資者巴菲特曾說：「潮退了才知道誰在裸泳。」在投資市場不景氣時做投資，例如選股，我們不能隨意，而要「帶眼」識股，不然就很有可能吃大虧。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意  正是冬眠時

 

檢視自己的投資

經濟下行往往暴露企業經營和財務上的問題，可以是市場份額下跌、投資失利，甚至是資不抵債等。投資者檢視自己的投資，或考慮進行一項投資時，一定要審視其基本因素。就股票而言，公司的業績報告和年報，會說明公司的經營環境和財務狀況，必須仔細閱讀，也要多加留意公司的公告，好讓自己可以及早知道關於公司的重要事件，例如盈警。

在經濟不景氣時做投資難，其實企業營運又何嘗不是，即使藍籌公司也不能獨善其身。近月就有數間本地藍籌公司發出盈警。公司業績不理想，投資者要了解箇中原因，是大環境的影響，還是管理層經營不善；是短期因素，還是長期的基本因素出現改變。

投資回報來自資本增長和股息，在加息周期下，企業股價普遍面對下調壓力，資本增長似乎不再可期，而股息成為投資回報的主要支撐。之不過，經濟不景氣，企業盈利自然會受到影響，派息亦隨時「凍過水」，可能會減少派息，甚至是不派息，連傳統的收息股例如公用股和銀行股也不例外。

其他傳統的投資智慧，例如分散投資和量力而為（謹慎使用孖展），不論是在順境還是逆境，都需要遵守，畢竟投資是一件平衡風險和回報的事情。投資就像一場長途賽，途中，我們會遇到不同的「風景」，也不會一路順風順水，當自己不知道應該怎樣做，裹足不前時，不妨參考前人的投資智慧，相信能夠提升你的投資「韌力」和「彈力」。

同場加映：【溫股知新】關注經濟與業績  三大策略你要識

 

作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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