【SAAS股】中國有贊續升10%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

▲ 【SAAS股】中國有贊績前炒起21% 第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

GEM上市中國有贊 （08083） 收市公布第三季業績，期內營收10.98億元（人民幣，下同），按年跌6.6%；虧損170.3萬元，較去年同期的1.57億元大幅收窄。

周二（15日）有贊早段承接昨日升勢，升10.1%，高見0.142元。

中國有贊稱，上季訂閱解決方案收益約6.61億元，按年減少10.4%，商家解決方案收益約4.31億元，按年增0.7%。集團稱，通過其解決方案產生的商品交易總額（GMV）約262億元，按年增長約11%。

集團表示，隨著業務發展更加聚焦，以及組織架構的不斷優化，其經營效率有所提升，包括人均產出、經營現金流和經營結果都取得改善。

中國有贊強調，今年首要經營目標是合理安排銷售和研發投入，以及嚴格且精細化地進行費用管控。其次集團會通過通用型產品服務更多商家，推出更高效率的銷售體系，聚焦目標客群，拓展新付費商家。中國有贊也將通過產品和服務提升商家滿意度，優化商家結構，帶動持續收入。

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編輯：李哲毅