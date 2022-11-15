  • 25°C
香港時間 : 20221115日 (週二) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SAAS股】中國有贊續升10%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

股市 09:52 2022/11/15

分享：

分享：

【SAAS股】中國有贊績前炒起21%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

GEM上市中國有贊 （08083） 收市公布第三季業績，期內營收10.98億元（人民幣，下同），按年跌6.6%；虧損170.3萬元，較去年同期的1.57億元大幅收窄。

周二（15日）有贊早段承接昨日升勢，升10.1%，高見0.142元。

中國有贊稱，上季訂閱解決方案收益約6.61億元，按年減少10.4%，商家解決方案收益約4.31億元，按年增0.7%。集團稱，通過其解決方案產生的商品交易總額（GMV）約262億元，按年增長約11%。

集團表示，隨著業務發展更加聚焦，以及組織架構的不斷優化，其經營效率有所提升，包括人均產出、經營現金流和經營結果都取得改善。

中國有贊強調，今年首要經營目標是合理安排銷售和研發投入，以及嚴格且精細化地進行費用管控。其次集團會通過通用型產品服務更多商家，推出更高效率的銷售體系，聚焦目標客群，拓展新付費商家。中國有贊也將通過產品和服務提升商家滿意度，優化商家結構，帶動持續收入。

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

相關文章：

【有贊裁員】中國有贊再傳裁員達2000人　產品研發為重災區、股價插6%

【SaaS股】中國有贊反彈8%　上半年虧損2.6億人幣　收入跌9%

編輯：李哲毅

港股 創業板 SaaS 中國有贊（08083）

上一篇文章

【港版淡馬錫？】李家超：香港投資管理起始620億元只是起步

下一篇文章

【業績｜電動車】零跑跌6%、第三季收入增4倍　毛利率改善至-8.9%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【FTX爆煲】新火科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產、涉1810萬美元　股價挫逾14%
【FTX爆煲】新火科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產、涉1810萬美元　股價挫逾14%
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）
【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）
【澳門賭牌】賭牌7爭6最後階段　申請者總下注逾1000億、金沙銀娛出資最多
【澳門賭牌】賭牌7爭6最後階段　申請者總下注逾1000億、金沙銀娛出資最多
【美股收市】儲局官員續稱抗通脹　美滙越107　美股收市轉跌　習拜籲增合作（不斷更新）
【美股收市】儲局官員續稱抗通脹　美滙越107　美股收市轉跌　習拜籲增合作（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款