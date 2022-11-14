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【SAAS股】中國有贊績前炒起21%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

股市 18:24 2022/11/14

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【SAAS股】中國有贊績前炒起21%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

GEM上市中國有贊 （08083） 收市公布第三季業績，期內營收10.98億元（人民幣，下同），按年跌6.6%；虧損170.3萬元，較去年同期的1.57億元大幅收窄。

中國有贊疑現春江鴨，周一（14日）績前股價走高，收報0.13元，增21.7%。

中國有贊稱，上季訂閱解決方案收益約6.61億元，按年減少10.4%，商家解決方案收益約4.31億元，按年增0.7%。集團稱，通過其解決方案產生的商品交易總額（GMV）約262億元，按年增長約11%。

集團表示，隨著業務發展更加聚焦，以及組織架構的不斷優化，其經營效率有所提升，包括人均產出、經營現金流和經營結果都取得改善。

中國有贊強調，今年首要經營目標是合理安排銷售和研發投入，以及嚴格且精細化地進行費用管控。其次集團會通過通用型產品服務更多商家，推出更高效率的銷售體系，聚焦目標客群，拓展新付費商家。中國有贊也將通過產品和服務提升商家滿意度，優化商家結構，帶動持續收入。

相關文章：

【有贊裁員】中國有贊再傳裁員達2000人　產品研發為重災區、股價插6%

【SaaS股】中國有贊反彈8%　上半年虧損2.6億人幣　收入跌9%

編輯：李哲毅

港股 創業板 SaaS 中國有贊（08083）

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