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英法簽署新難民協議 加強堵截偷渡者

環球社會熱點 18:40 2022/11/14

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近年大量難民從法國經英吉利海峽偷渡至英國，造成兩國邊境問題。英國與法國政府近日宣布達成新協議，共同解決難民問題，當中包括每年資助升至高達6,300萬英鎊。英國首相辛偉誠歡迎兩國達成新協議，表示處理難民問題是英國首要任務之一。

英國安置非法移民住五星級酒店 日花6000萬公帑捱轟 【下一頁】

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）周一（14日）抵達巴黎，與法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）簽署最新難民協議。柏斐文承認，協議非靈丹妙藥，但是首次英法雙勝的協議。

協議包括英方提升每年邊境防務資助至6,300萬英鎊（約5.82億港元），增加40%在海灘巡邏的執法人員﹑加大投資在港口閉路電視及搜查犬數量及為邊境人員配備無人機及夜視工具。

英國人員亦首次可以進駐法國方控制室，共同監控小船冒險穿越英吉利海峽（English Channel）。但由於法方反對，兩國邊境執法合人員不會舉行聯合巡邏。

英內政大臣言論再惹爭議 稱移民「入侵」國家 【下一頁】

同時，英法同意就難民問題與其他歐洲國家合作，盡快與同屬「卡萊集團」（Calais Group）的鄰近國家會晤。兩國亦同意加強分享資訊，並會針對近期增多的阿爾巴尼亞難民在英國成立專責小組。

辛偉誠（Rishi Sunak）大讚是次協議簽訂，相信處理邊境難民是選民最希望優先處理的任務。辛偉誠稱在今夏曾承諾會打擊非法難民，並在此問題上花費大量時間。他指難民問題一夜之間解決，自己正著手處理，包括今次與法國的協議。

英國國防部周日（13日）最新數據顯示，連同上周六（12日）截獲的22艘小船，今年渡過英吉利海峽的難民人數突破4萬，數量遠超2021全年近2.9萬人。

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責任編輯：吳漢培

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