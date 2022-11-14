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【人口增長】聯合國全球人口展望報告 全球人口明日將增至80億 印度人口數最快明年超越中國

環球政經 18:58 2022/11/14

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聯合國《世界人口展望2022》報告預計，全球人口將在11月15日達到80億。這一數字在今後幾十年裏將繼續增長。全球人口有可能在2030年達到85億，在2050年達到97億，並在2058年左右超過100億，而明年印度將取代中國，成為全球人口最多國家。

【經濟衰退】 摩根士丹利發布明年經濟預測 英國歐洲陷衰退 美國或勉強逃脫【下一頁

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

報告指目前人口為14.12億的印度，最快會於明年超越目前人口為14.26億的中國，而到了2050年，印度人口更會增加至16.68億，遠高於中國在2050年預計的13.17億數字。中國在2016年全面放棄了「獨生子女」政策，並鼓勵夫婦生育兩個或兩個以上孩子，然而根據2020年第七次全國人口普查結果，該年中國大陸出生人數為1200萬人，仍然創下自1960年以來的最低出生人口。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

報告指，全球人口增長率正處於1950年以來最低位，2020年的人口增長不足1%，全球三分二人口居於每名女性生育少於2.1個小孩的國家或地區，61個國家或地區的人口因出生率低或人口外移，料於未來30年減少最少1%。報告預計，全球人口會於2080年代增至104億高峰，維持至2100年後回落。

【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所【下一頁

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記者：鄭日棱

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