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【經濟衰退】 摩根士丹利發布明年經濟預測 英國歐洲陷衰退 美國或勉強逃脫

環球政經 18:23 2022/11/14

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摩根士丹利周一（14日）發布眀年經濟預測，指英國及歐元區經濟體明年或會陷入衰退，但美國因就業市場具有彈性而勉強逃脫。

摩根士丹利預測，明年發達經濟體將會在「處於或接近衰退」之間出現嚴重分歧，而新興經濟體將溫和復甦，惟全球整體經濟回升的可能性仍然難以捉摸。

同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

報告指，「美國經濟在2023 年剛剛擺脫衰退，但隨著就業增長顯著放緩和失業率繼續上升，著陸感覺並不那麼疲軟」，並預計明年美國經濟將增長 0.5%。

摩根士丹利預計，明年全球經濟將增長2.2%，十國集團（G-10）的平均增長率預計為0.3%，中國經濟則將增長5%，且超過新興市場3.7%的平均增長率。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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記者：何珊如

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英國 歐洲 經濟衰退 新興市場 美國 中國 歐元

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