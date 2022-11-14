  • 24°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展

股市 17:55 2022/11/14

分享：

分享：

【今日至HOT】基層名校女童哭訴不獲好友酒店生日會邀請　駿景園套3房蝕400萬離場　FTX爆煲最新發展

【階級觀念】讀名校好朋友在酒店開生日會 基層女童向媽媽哭訴不獲邀請

【身教子女】孩子是父母的一面鏡　惡媽「教」出吵鬧搗蛋小朋友

【蝕讓成交】火炭駿景園套3房  持貨4年帳面蝕400萬離場

【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）

【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

記者：譚志偉

欄名 : 今日至HOT

最新專欄文章 更多

【今日至HOT】醃漬食物由細食到大增鼻咽癌風險　方艙6萬蚊筍工咁著數？
2022/11/10
【今日至HOT】醃漬食物由細食到大增鼻咽癌風險　方艙6萬蚊筍工咁著數？
【今日至HOT】國泰推11個地方機票優惠　元朗屏山全幢村屋462萬沽
2022/11/09
【今日至HOT】國泰推11個地方機票優惠　元朗屏山全幢村屋462萬沽
【今日至HOT】拍賣會銀主盤唔駛「1球」進駐屯門公屋　共和黨贏眾議院有利美股？
2022/11/08
【今日至HOT】拍賣會銀主盤唔駛「1球」進駐屯門公屋　共和黨贏眾議院有利美股？
【今日至HOT】林穎嫺憶拍劇難忘周星馳陪入院　荃灣中心再失守4字頭
2022/11/07
【今日至HOT】林穎嫺憶拍劇難忘周星馳陪入院　荃灣中心再失守4字頭
【今日至HOT】男子日飲提神飲品患糖尿要切腳洗腎　嵐山3房套造價跌穿700萬
2022/11/04
【今日至HOT】男子日飲提神飲品患糖尿要切腳洗腎　嵐山3房套造價跌穿700萬
港股 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 駿景園 火炭 酒店

上一篇文章

【SAAS股】中國有贊績前炒起21%　第三季虧損收窄至170萬人幣、GMV增11%

下一篇文章

【新股IPO】中概股360數科通過上市聆訊　擬來港第二上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水走資41億年內最大　續大手買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資41億年內最大　續大手買騰訊（不斷更新）
【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）
【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
【阿里巴巴9988】阿里11.17季績出爐　宏觀逆風料纏繞核心電商　整體利潤率續改善
【內房危機】內房股再大反撲、藍籌碧桂園升逾3成半　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年
【內房危機】內房股再大反撲、藍籌碧桂園升逾3成半　中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年
【FTX爆煲】新火科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產、涉1810萬美元　股價挫逾14%
【FTX爆煲】新火科技：全資附屬無法從FTX提取加密貨幣資產、涉1810萬美元　股價挫逾14%
【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）
【FTX爆煲】最新發展：SBF神隱兩日首發聲、幣安成立行業復甦基金、星金管局查同系Quoine牌照（11月14日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款