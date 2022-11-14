駿景園外籍業主蝕入肉　4年勁蝕400萬

火炭駿景園近期連錄低價、蝕讓成交。中原地產霍栢雄說，駿景園8座高層C室，實用面積990平方呎，三房連套房及工人套房間隔，望山景，原叫價約1,200萬元，議價後以1,100萬元沽出，實用呎價約11,111元。

據了解，原業主為外籍人士，於2018年以約1,500萬元購入單位，持貨4年，現賬面蝕約400萬元離場，單位期內貶值約27%。霍栢雄說，新買家為用家，見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位自住。

中原地產梁廣成說，駿景園9座中層F室，實用面積974平方呎，三房連套房間隔，原開價約1,118萬元，議價後以1,060萬元售出，實用呎價10,883元，造價「時光倒流」至約2016年尾水平。資料顯示，原業主於2014年以約935萬元購入單位，持貨8年，現賬面獲利約125萬元離場，單位升值約13.4%。

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