【5+3】內地公佈「5+3」後首3日　香港飛內地機票搜索量增69%

▲ 旅遊平台Ctrip的內地入境航班機票搜索量，按周共增長92%，香港增69%。（資料圖片）

內地公佈「5+3」新檢疫安排後，周五至周日期間（11月11至13日），旅遊平台Ctrip的內地入境航班機票搜索量，按周共增長92%，香港增69%。

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搜索量數據方面，內地入境航班機票搜索量按周增長92%，前5個搜索入境中國的目的地及相應增長分別是：香港（69%）、美國（136%）、日本（102%）、澳洲（116%）、新加坡（91%）。

內地出境航班機票搜索量亦增長46%，前5個中國搜索出境的目的地及相應增長分別是：美國（57%）、日本（63%）、澳門（32%）、泰國（65%）、澳洲（47%）。

訂單數據方面，內地入境機票訂單量同比增長27%，前5的入境目的地及相應同比增長分別是：香港（37%）、南韓（26%）、新加坡（33%）、日本（35%）、美國（35%）。

同時，隨著航班量的增長及多方因素影響，過去12週內地出入境航線的平均票價有較為明顯的回落：8月底至今，Ctrip出境航班的平均價格回落近4成。入境航班的價格降幅更為明顯，截至上週末，平均價格僅為8月底均價的約50%，歐洲、美洲以及韓國、日本等亞太地區航線的機票價格均有明顯降幅。

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責任編輯：李智美