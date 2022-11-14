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【世界盃2022】世界盃App內置監控編碼　卡塔爾政府遙距存取用戶資料

科技 17:41 2022/11/14

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卡塔爾世界盃即將開鑼，卡塔爾政府要求前往當地觀賞世界盃賽事之旅客，需要安裝兩個手機應用程式（App），惟網絡安全專家指出，兩個世界盃App可以存取用戶手機的所有內容，引起私隱安全憂慮。

【世界盃2022】Google推出世界盃追蹤功能　可開啟指定球隊賽果通知

卡塔爾政府早前宣布，所有前往當地觀賞世界盃賽事的旅客，必須安裝「Ehteraz」和「Hayya」App，前者用於追蹤新冠肺炎個案，後者則用作進入體育場和獲得免費的地鐵和公共汽車交通服務之用。

外媒《The Register》近日引述應用程式安全廠商Promon聯合創辦人Tom Lysemose指，Ehteraz App能安裝加密檔案，並儲存用戶ID、QR Code、感染狀態、配置參數及其他使用該App裝置的鄰近資料。

隨意存取、刪改用家手機內容

該App中的編碼，讓App可以獲得讀寫檔案系統權限，從而可以隨意讀存、刪改內容、覆寫用家手機內的所有內容、連結Wi-Fi或藍牙，甚至要求手機後台和定位服務長期處於開啟狀態，並防止手機轉成休眠模式。

另據挪威廣播公司NRK保安總監Øyvind Vasaasen指出，Hayya App亦如Ehteraz App般，可以在幾乎沒有任何限制的情況下，共享用家手機內的訊息、追蹤其位置，和防止設備進入休眠模式。

建議使用「鬼機」安裝

基於以上私隱安全疑慮，法國數據保護局（Commission Nationale Informatique et Liberté, CNIL）建議，民眾若要前往當地，可以多帶一部俗稱「鬼機」的拋棄式手機，以確保資料安全。德國數據保護機構BfDI亦表示，正在與德國外交部和德國聯邦訊息安全辦公室合作調查Etheraz和Hayya App。

【網絡安全】製造業數碼基礎設施落後　成繳付勒索軟件贖金最高行業

【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高

責任編輯：殷凱怡

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