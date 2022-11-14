▲ 【HSBC滙豐】滙豐夥畢馬威等調查：61%香港消費者偏好非接觸式購物

畢馬威中國、香港貨品編碼協會（GS1 Hong Kong）及滙豐 （00005） 聯合發表的調查顯示，受訪的香港消費者當中，偏好非接觸式購物的消費者比例為61%，對比去年調查升1個百分點；而受訪的內地消費者，則有80%偏好非接觸式購物，對比去年調查升2個百分點。畢馬威中國香港消費品及零售行業主管合夥人許昭淳認為，零售商必須將線上及線下業務一體化，以切合消費者需求。

有關調查於7月底至8月中在線上訪問逾2000名消費者，包括615名港人、1450名大灣區城市居民。調查顯示，在內地大灣區城市，年齡55歲以上組別當中，85%人偏好非接觸式購物，而在香港，73%「Z世代」偏好非接觸式購物。調查亦反映，消費者希望能通過線上和線下渠道選擇品牌，與去年的調查結果相比，同意「不需要實體零售店」的人越來越少。調查認為，零售商應採用全渠道方式銷售商品，在今年的調查中，認為不需要實體零售店的消費者比例對比去年下降，香港和內地大灣區城市分別從24%及23%，減少至同為18%。

逾八成大灣區消費者稱會光顧擁有共同社會價值觀品牌

此外，調查指，消費者期望品牌在可持續發展及社會責任方面作出更大承諾，超過80%內地大灣區消費者表示會光顧擁有共同社會價值觀的品牌，而24%的消費者希望在消費時能有抵消產品碳影響的選項。

另一方面，該調查於8月至10月初期間訪問342名零售行業人員，結果顯示，受訪者認為零售商所面對的主要挑戰，頭三位依次是數據安全（31%）、跨渠道及平台無縫整合數據（29%），聘請具備數碼及數據分析技能的人才以進行客戶資料收集及分析（28%）。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，零售企業若要與消費者建立長遠關係，關鍵在於為他們提供流暢的購物付款體驗，相信應用程式介面（API）、數據分析及其他先進科技等將會引領零售業末來發展。

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記者：伍鍵文