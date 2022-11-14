【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

上一篇文章
新葵興花園兩房改三房 業主怕遲賣蝕更多 帳面輸61萬忍痛離場
其他股評時段:
02:13 政策撑內房？
03:45 新能源車或受累內地tesla事件
05:58 恒指高開低走 18000仍有阻力
08:25 2000億大成交 恒指大陰燭
10:10 疫情令內航「散哂」？
11:50 低位反彈後應減磅
12:40 阿里騰訊京東出業績
17:03 美國CPI仍過高
20:30 英美經濟體或面臨衰退
22:55 美國納指較道指弱
24:50 人民幣反彈 重返7算難度大
29:00 企業業績令人擔心
33:30 隔岸觀火或更佳
34:05 00388 港交所
35:55 00700 騰訊
36:45 00981 中芯國際
38:00 09988 阿里巴巴
39:45 01610 中糧家佳康
40:50 00004 九倉
43:50 02342 京信通訊
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 青姐話