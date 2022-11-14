【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

其他股評時段:

02:13 政策撑內房？

03:45 新能源車或受累內地tesla事件

05:58 恒指高開低走 18000仍有阻力

08:25 2000億大成交 恒指大陰燭

10:10 疫情令內航「散哂」？

11:50 低位反彈後應減磅

12:40 阿里騰訊京東出業績

17:03 美國CPI仍過高

20:30 英美經濟體或面臨衰退

22:55 美國納指較道指弱

24:50 人民幣反彈 重返7算難度大

29:00 企業業績令人擔心

33:30 隔岸觀火或更佳

34:05 00388 港交所

35:55 00700 騰訊

36:45 00981 中芯國際

38:00 09988 阿里巴巴

39:45 01610 中糧家佳康

40:50 00004 九倉

43:50 02342 京信通訊



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