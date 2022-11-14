  • 24°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩根士丹利稱美國或能避過衰退 惟歐洲未必

環球社會熱點 18:27 2022/11/14

分享：

分享：

隨著各地通脹飆升及經濟增長放緩，全球多個地區預料或將出現經濟衰退。摩根士丹利指，英國及歐元區經濟明年或將陷入衰退，但由於就業市場強勁，美國或能避過衰退。摩根士丹利同時預料，明年全球經濟將增長2.2%，低於國際貨幣基金組織預測2.7%。

OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅 【下一頁】

摩根士丹利（Morgan Stanley）發表一系列報告，美國將在明年僅僅避過衰退，但受當地就業率增長放緩，及失業率持續上升，預料美國明年經濟增長僅得0.5%。

摩根士丹利預測明年環球經濟將出現分歧，發達經濟體處於衰退或接近衰退。英國及歐元區經濟體或會陷入衰退，但新興經濟體則復甦溫和。不過，全球整體復甦料不會出現。

IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策 【下一頁】

摩根士丹利亦預測，2023年全球經濟將增長2.2%，低於IMF的2.7%預測。全球央行今年已加息抑制通脹，但因通脹今年第4季度到達巔峰後依然強勁，摩根士丹利料美聯儲將在明年維持高利率。

摩根士丹利根指，明年的緊縮政策累計影響將蔓延至2024年，導致2年經濟疲弱。分析師亦指，全球通脹將於本季達至巔峰，明年主題將會是通縮。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅
今日
OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅
IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策
今日
IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策
辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定
今日
辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定
英國擬加能源企業暴利稅率1成 周四公布新財政預算案
2022/11/13
英國擬加能源企業暴利稅率1成 周四公布新財政預算案
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場
2022/11/13
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場

你可能感興趣

OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅
今日 16:10
OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅
IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策
今日 13:21
IMF指全球經濟前景更悲觀 料更多國家再收緊政策
辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定
今日 12:33
辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定
經濟 經濟衰退 宏觀分析 美國 英國 歐洲

上一篇文章

英法簽署新難民協議 加強堵截偷渡者

下一篇文章

土耳其伊斯坦布爾爆炸8死逾80傷 當局拘數十名疑犯（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間18:00）
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款