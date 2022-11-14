摩根士丹利稱美國或能避過衰退 惟歐洲未必

隨著各地通脹飆升及經濟增長放緩，全球多個地區預料或將出現經濟衰退。摩根士丹利指，英國及歐元區經濟明年或將陷入衰退，但由於就業市場強勁，美國或能避過衰退。摩根士丹利同時預料，明年全球經濟將增長2.2%，低於國際貨幣基金組織預測2.7%。

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摩根士丹利（Morgan Stanley）發表一系列報告，美國將在明年僅僅避過衰退，但受當地就業率增長放緩，及失業率持續上升，預料美國明年經濟增長僅得0.5%。

摩根士丹利預測明年環球經濟將出現分歧，發達經濟體處於衰退或接近衰退。英國及歐元區經濟體或會陷入衰退，但新興經濟體則復甦溫和。不過，全球整體復甦料不會出現。

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摩根士丹利亦預測，2023年全球經濟將增長2.2%，低於IMF的2.7%預測。全球央行今年已加息抑制通脹，但因通脹今年第4季度到達巔峰後依然強勁，摩根士丹利料美聯儲將在明年維持高利率。

摩根士丹利根指，明年的緊縮政策累計影響將蔓延至2024年，導致2年經濟疲弱。分析師亦指，全球通脹將於本季達至巔峰，明年主題將會是通縮。

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責任編輯：李俊儀