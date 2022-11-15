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英11歲男童IQ達162超霍金愛因斯坦 最愛數獨扭計骰

環球社會熱點 08:05 2022/11/15

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英國一名11歲男生Brainy Yusuf Shah經常被師生稱讚聰明，為驗證說話是否真確，他決定接受門薩（Mensa）智商測試。結果顯示Shah智商高達162，比起IQ高達160的物理學家霍金，以及智力相若的愛因斯坦還要高。

OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅 【下一頁】

來自利茲（Leeds）的Shah接受傳媒訪問表示，從小到大被老師和同學稱讚聰明，令他好奇自己究竟是否全球最聰明的2%人口，於是參加門薩智商測試。

Shah在測試期間被要求3分鐘內回答15條問題，但他卻聽錯以為有13分鐘時間，最終只能匆忙回答。儘管如此，仍無阻他取得162分佳績，屬全球最聰明的1%人。Shah IQ甚至高過天才物理學家霍金，以及被認為智力相若物理學家愛因斯坦。

Shah母親表示當日接受門薩測試清一色是成年人，曾擔心Shah會因此被嚇倒，但他如常發揮，對大仔表現感到自豪。

得知兒子是天才後，父親Irfan笑稱會繼續與兒子說「老竇點都聰明過你」 。他又指全家對結果不感震驚，並教導兒子即使天資聰穎，同時必須要成為最努力的人。

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土耳其伊斯坦布爾爆炸6死逾80傷 當局指涉恐怖主義 【下一頁】

Irfan透露兒子對地理及旗幟感興趣，但最喜歡的學科是數學，過往亦獲邀與高年級一起學習。但Shah父母強調，為了兒子社會發展與人際關係，不會要求他跳級升學。

Irfan日常興趣是做數獨及玩扭計骰，以及任何能刺激大腦的事物。他今年一月開始玩扭計骰，不足一個月時間已破解所有圖案。求知慾強的Irfan 7歲時在家發現一個數學現象，主動聯繫劍橋大學的一位數學教授求解釋，從此與數字結下不解之緣。

Irfan希望日後在劍橋或牛津大學學習數學，而其8歲弟弟Khalid亦表明長大後想與哥哥一樣參加門薩考試。

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責任編輯：郭麗明

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