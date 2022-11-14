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【虛幣之亂】火幣科技（01611）附屬中招 或無法從FTX提取加密幣貨資產 涉資1810萬美元 股價急瀉14％

股樓投資 18:03 2022/11/14

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全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆煲，殃及本港上市公司火幣科技（01611），今日（14日）公布其附屬公司Hbit Limited或無法提取存放在FTX的加密貨幣資產，總額等值1,810萬美元，當中約1,320萬美元乃客戶資產，490萬美元則為Hbit Limited的自有資產。

火幣科技股價今日逆市跌14%，收報3.52元，最多曾跌21%至3.23元，全日成交額1,190萬元。

延伸閱讀：【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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通告表示，為了股東及本公司的整體利益，集團將委聘法律顧問向FTX查詢，同時為集團提供法律意見。集團將繼續採取一切適當措施與FTX聯絡，儘快提 取上述加密貨幣資產，並採取一切必要行動維護本集團利益。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

董事會認為，該事件目前不會影響集團的正常業務營運，由於Hbit Limited在法律上及營運上均獨立於集團其他業務實體，集團其他資產及業務不受影響。不過，，董事會預計，倘該事件持續未能解決，本集團的財務表現會受到重大不利影響。

此外，集團與控股股東兼非執行董事李林達成協議，李林同意向火幣科技提供最高金額為1,400萬美元的額外無抵押融資。該股東融資不計息，集團將於有需要時動用股東融資以支付該事件產生的客戶資產負債。

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記者：李兆明

 

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