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拒參加基督教團體活動被禁飛 聯航需賠佛教機師238萬

環球社會熱點 09:05 2022/11/15

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美國公平就業機會委員會（EEOC）為一個獨立聯邦執法機構，會調查僱主涉嫌宗教及種族歧視的個案。EEOC公布個案，指美國聯合航空公司宗教涉嫌歧視一名信奉佛教的機師，未能在對方拒絕參加基督教背景團體的戒酒活動後提供其他途徑，更導致機師被禁止飛行。最終美國聯合航空公司需向該佛教機師賠償30.5萬美元（約238萬港元）。

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EEOC發表新聞稿指，涉事機師是一名已從業30年﹑被診斷為對酒精有依賴男機師。惟他以宗教為由拒絕參加由基督教團體提供的匿名戒酒會（Alcoholics Anonymous，簡稱AA計劃）後，建議改為參加佛教同類組織Refuge Recovery代替，亦被聯合航空公司拒絕。

事件導致機師失去美國聯邦航空管理局（FAA）頒發的醫療證明，而重新獲得醫療計劃亦需參加AA計劃。聯合航空公司被指涉嫌違反1964年民權法案（Civil Rights Act）第7章，相關內容規定禁止基於宗教歧視，EEOC於2020年代表機師起訴聯合航空。

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聯合航空為達成和解，最終向涉事機師賠30.5萬美元的欠薪及損害賠款，同時允許他參加非基督教團體提供的服務，亦承諾在未來計劃中考慮宗教多元性。

EEOC紐約地區律師Jeffrey Burstein表示，僱主有義務修改政策適應員工宗教信仰，若要求員工參加AA計劃作為康復計劃的一部分，需為對AA計劃有宗教異議的員工提供替代方案。聯合航空發言人則指，確保安全是公司首要責任。

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責任編輯：李俊儀

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