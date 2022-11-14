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【HSBC滙豐】滙豐推出「滙豐明策投資」　服務香港及新加坡私人銀行客戶

Hot Talk 17:27 2022/11/14

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HSBC滙豐 （00005） 宣布在亞洲向在香港及新加坡記帳的滙豐環球私人銀行客戶，推出「滙豐明策投資」混合型投資顧問服務。該服務採用來自貝萊德（BlackRock）的風險管理平台 Aladdin WealthTM 技術，利用以數據主導的深入分析工具，同時配合滙豐顧問的專家指引，協助私人銀行客戶掌握複雜市況，並根據其目標作出更明智的投資決策。

客戶需與該行簽合約，才可使用該服務。透過該服務，客戶可利用「首席投資總監的推薦投資組合」功能完善其投資組合，該功能建基於滙豐環球私人銀行的長期策略資產配置，並結合首席投資總監的短期策略和主題觀點。客戶可選擇根據其個人投資觀點或目標，就某一推薦投資組合作個人化修訂，亦可與滙豐投資顧問以「滙豐明策投資」的量身定制資產配置功能，重新建構個人投資組合。

「滙豐明策投資」本月稍後開放予合資格的香港零售銀行客戶

滙豐指，「滙豐明策投資」會不間斷檢視投資組合表現，及時發送「投資組合健康檢查」提示並輔以應對投資行動建議予客戶考慮。例如於市場急劇波動時，該服務可透過客戶的流動裝置通知其投資組合面對的風險及機遇，並透過滙豐顧問提供個人化建議。透過「滙豐明策投資」的機構投資級別分析工具，滙豐顧問能確認投資行動將如何影響客戶的投資組合及其相對的投資目標。

該行又指，透過「滙豐明策投資」的財富預測功能，客戶可預測投資組合的未來回報。客戶可利用 50 種不同的壓力測試，就不同的模擬市場情境及特定歷史性或假設性事件，預測對投資組合的影響，以檢視投資組合的潛在優勢和不足。舉例，客戶可洞悉持續高通脹或通脹放緩對其投資組合的影響。該行指，該服務將本月稍後開放予合資格的香港零售銀行客戶。

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編輯：胡學能

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