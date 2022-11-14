【業績｜電動車】零跑第三季收入增4倍　毛利率改善至-8.9%（第二版）

▲ 【業績｜電動車】零跑第三季收入增4倍 毛利率改善至-8.9%

內地電動車生產商零跑汽車 （09863） 公布上市後首份季度業績，截至9月底第三季收益按年增3.99倍至42.88億元（人民幣，下同）；虧損擴大86%至13.4億元；毛利率從-44.5%收窄至-8.9%。零跑指，經營虧損按年擴大因於銷量增長所帶來的經營開支上升，而按季收窄主要歸因於毛利率的改善。

毛利率方面，集團指改善歸因產品結構調整及價格調整，當中C平台佔比增加，集團亦指C11 ER將於明年首季推出，亦會推出新自動平台。被問及會否隨Tesla（美：TSLA）減價，集團指不會減價，將以產品結構優惠配合客戶需求。

集團首席執行官朱江明指，上月交付量減少因期內1日至10日因疫情影響，金華廠房幾乎停產；加上新車型C01交付亦會消耗產能。集團看好2023年交付，相信明年銷售量將有雙倍增長，預計C平台佔比將增加。

零跑公布，期內汽車總交付按年增1.86倍至35,608輛；當中T03及C11分別交付17,790輛及17,257輛，按年增加48%及67.21倍，9月28日起交付的C01則單月錄561輛。截至期末，零跑於156個城市共錄490家門店。

集團重申，杭州廠房將於明年底或2024年初啟用，投資額為30億元至40億元，年產量涉30萬輛至40萬輛。

朱江明指，期內已向以色列交付汽車，成功邁向全球化；將於第四季發布增程版車型C11。隨着C平台銷量不斷上升，料將有更卓越財務表現。

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記者：宋佩恩

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