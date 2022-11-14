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【多圖】Silicon Hill三房示範單位陪你睇 空間寬敞打造寫意居所

股樓投資 17:33 2022/11/14

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新地(00016)發展的大埔白石角Silicon Hill，今多開放一個新的經改動示範單位，以翠景閣1座9樓B1室為藍本搭建，實用面積770平方呎，為三房一套間隔，空間感充裕，客飯廳牆身以溫潤色調的木飾面鋪砌，並選用品牌布藝家具展現優雅感覺，牆上更掛上最新的NFT藝術，令整個空間充滿趣味。

睡房門改以玻璃間隔，令室內空間感進一步增加。主人套房能容納雙人大床，並可做到三邊下床，旁邊設有晾衣杆及矮櫃，擺放住戶的衣物和飾物。另一間睡房間隔方正實用，除睡床外亦可擺放不同家具。廚房旁邊的睡房被布置成書房，提供住戶在家工作的位置。

發展商曾表示，先前保留了部分跟示範單位戶型相同的大單位，打算跟同系列項目University Hill同步推出應市。

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撰文 : 蔡子俊

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