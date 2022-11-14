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英國按揭成本上升 10月首置買家需求跌

環球社會熱點 17:15 2022/11/14

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英國早前因前首相卓慧思的迷你預算影響，導致按揭利率大幅上升，當地樓市大受衝擊。英國有房地產公司數據指出，受按揭成本增加影響，當地10月首置買家需求按年錄得跌幅，換樓客需求亦有跌勢。

英樓價15個月內首次下跌 加息降買家負擔能力 【下一頁】

房地產網站Rightmove最新數據指出，英國10月首置買家需求按年下跌26%，有意換樓的已上車一族需求同現減幅，下跌17%。豪宅買家的需求亦呈跌勢，減少15%。不過，Rightmove指現時需求水平仍比新冠疫情前高約4%。

Rightmove物業科學總監Tim Bannister表示，即使不少買家按照協議完成交易，但不少人亦已叫停交易。Bannister指部分有能力買家正等候市場，待情況更加穩定才入手，但部分首置人士換樓客而言，特別是有財政壓力者，他們或已取消買樓或換樓計劃。

英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再 【下一頁】

加息期下，英國按揭息口持續向上，一年前的兩年期固定利率按揭息口為2.25厘，但最近數周已大幅增加至超過6厘。

因樓市交投放緩，不少英國業主降低開價，希望有助成交。Rightmove指10月有8%未出售物業取消放盤，數量是網站去年同期兩倍。

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責任編輯：吳漢培

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