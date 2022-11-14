【日本經濟】日本約7成大型餐廳加價　逾2成年內加價超過2次

▲ 有調查發現，日本今年約有70%的大型餐廳提高了菜單價格。（法新社圖片）

由於原材料價格急升，採購成本持續上漲，日本各大餐飲連鎖店紛紛加價，有調查發現，今年約有70%的大型餐廳提高了菜單價格。

【航空業復甦】國泰料2024年 載客力回復至疫前水平

調查機構Tokyo Shoko Research訪問了122家日本主要餐飲公司，截至11月，有約7成公司已上調今年的菜單價格，22.9%的公司更漲價兩次以上。依靠小麥和牛肉等進口原料的餐飲類別價格漲幅最大，單價較低的快餐店、咖啡店、連鎖壽司店，自年初以來漲幅超過15%。

拉麵店調低親子拉麵價格 吸引家庭客

該機構舉例，麥當勞的漢堡，從年初的110日圓（約6.18港元）漲到150日圓（約8.43港元），冬甩連鎖店Mister Donut的人氣冬甩Pon de Ring，亦從110日圓（約6.18港元）漲到140日圓（約7.87港元），分別大幅上漲36.3%和27.2%；拉麵店「喜多方ラーメン坂内」則在加價的同時，獨獨下調了親子拉麵的價格，以吸引家庭客。

價格有機會進一步上漲

漲價最常見的原因是原材料價格飛漲（84.7%）；其次是物流（50.4%）、資源（26.6%）、人工成本（21.9%）。

冬季將是燃料需求的高峰期，勞動力成本繼續增加，惟日本政府亦調高了最低工資，故菜單價格有機會進一步上漲。同時，由於烏克蘭局勢、日圓疲軟，春季以來物價持續上漲，各界擔心消費者外出就餐的意欲會下降。

【一舉兩得】英國KFC夥慈善組織 三分之一新員工來自弱勢社群

【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹 迪士尼減成本措施陸續有來？

責任編輯：李智美