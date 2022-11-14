【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】另類生活樂趣 撒哈拉沙漠遇上「貓咪」

貓在摩洛哥無所不在，街道上、餐廳，甚至警察局也可見到「貓咪」的蹤跡。

摩洛哥是貓友善的國家，加上宗教因素，「貓咪」從此繁衍生息，和狗相比，「貓咪」普遍受到包容。

狗在沙漠帳篷酒店可見，因為牠們負責看守帳篷酒店，避免駱駝及陌生人誤闖範圍內。

而穆罕默德的家飼養了一隻自來貓，從去年我看見這隻「貓咪」，感覺這「貓咪」與別不同，在眾多的貓群中特別「可愛」，從穆罕默德口中瞭解這「貓咪」由來，十分憐憫「貓咪」。

我初次給「貓咪」食物後，牠已經常跟隨着我，同時，我亦幫牠改了一個屬於牠的名字「囝囝」。

每日早上，牠總喜歡在房門外「咪咪」叫嚷，要吃早餐了。又喜歡入房內睡覺，每次看見「貓咪」睡覺的樣子及千姿萬態，像一個小孩子可愛，我亦偷偷拍攝牠的相片；從未接觸貓

我，開始網上搜尋及朋友口中得知更多貓的資料，希望更瞭解貓的生活習慣。

剛從上月初回到沙漠後，「貓咪」的體重上升，變了一隻肥貓，連穆罕默德的家人也說「貓咪」身體長胖了。

我從香港帶了一些零食給「貓咪」，看見牠瘋狂的咀嚼，十分喜歡，相信牠未嘗試過這美食。

最近「貓咪」的乾糧已吃完了，而穆罕默德又在外工作，我只好聯絡他幫忙購買乾糧；這夜他抱着一大包4KG的乾糧回來，訴說在艾夫城鎮好不容易購買，且價錢非常昂貴，如些，他知道我喜歡「貓咪」，亦願意購買食物給牠。唯獨是他有一個要求，就是不能給「貓咪」入房間睡覺，原因「貓咪」甩毛，其實「貓咪」比人類更清潔，看見牠整天舔舐自己、清潔毛髮等等，甩毛是無可避免，這確是令我進退兩難。

有個晚上，我聽到好嘈雜的聲音，我走出屋外，四周漆黑一片，只能從遠處看見數對圓形的眼，分成兩面對視，估計又是貓群打交。

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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