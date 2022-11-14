▲ 【國際油價】美國財長耶倫：G7對俄油實施價格上限令中國受益

俄羅斯入侵烏克蘭後，遭歐美實施制裁，美國財政部長耶倫出席印尼G20峰會時稱，中國購買俄羅斯石油完全符合西方策略，承認中方受惠美國和其他G7 成員國12月實施俄羅斯原油設立固定價格上限。

耶倫指出，中國與其他俄羅斯石油買家將擁有更大的籌碼來談判降低價格，「我們認為價格上限有利於中國，有利於印度，也有利於所有俄羅斯石油的買家」。

耶倫上周五曾發表類似看法，她在美印深化經濟關係會議期間接受外電採訪，表示如果印度避開西的保險、金融和海事，美國樂見印度繼續購買更多俄羅斯石油。

耶倫解釋，G7上限可以推動全球油價走低，同時抑制俄羅斯的收入，補充一旦歐盟停止進口而不提出上限價格，較現行價格大幅打折，俄羅斯將無法像現在這樣大量出售石油。

她說：「俄羅斯須將非常廉價拋售石油，我們樂見印度、非洲或中國能搶到便宜貨，這樣很好。」

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編輯：李哲毅