利嘉閣年初至今削400人　擬減15％分行　新推「醫護置業慈善獎賞」吸客

為答謝醫護人員疫情期間之工作，以及支持社福機構和社企運作，利嘉閣推出「醫護置業慈善獎賞」計劃，由即日（14日）起，至明年6月30日，醫護人員或其直系親屬，經利嘉閣購買本港一手、二手住宅物業後，只要完成登記手續，可獲贈1,000元社企現金禮券，而利嘉閣慈善基金會則向參加者所選定的社福機構捐出2,000元。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，共邀請了8間社企和社福機構合作，而利嘉閣慈善基金亦率先捐出20萬元予四間合作社福機構，包括庭恩兒童中心、惜食堂、香港家庭福利會，以及致愛社會服中心。被問到預期計劃對公司業務有多少幫助，施慧勤說，沒有確實數字預計，但相信有正面幫助。利嘉閣地產總裁廖偉強則指，是次推出的計劃一舉多得，既表揚醫護，又可支持社福機構及社企，同時推廣業務。

談到近期多間代理行精簡人手、舖位，廖偉強明言，市場出現了價量齊跌的情況，生意難做，而利嘉閣年初已發現問題，並逐步優化人手，總員工人數由年初2,660人，減至目前約2,260人，即少了400人，而目前約有200間分行，打算於租約期滿後，關閉部分租金較高但業績較差的分行，預計分行數目減少約10%至15％。不過，施慧勤強調，不論旺市定淡市，公司都會調整人手、舖位數目。

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