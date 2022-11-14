【談保說道】相同收益保費竟然貴2倍? 一文了解意外保險背後魔鬼細節

客戶年近70，退休生活優遊寫意，近日着手精簡個人理財，如刪減銀行戶口，更把許多昔日為應酬銀行客戶服務經理而開設的信用卡戶口，與許多關連的財務安排，細心疏理。過去幾十年闖蕩江湖，招惹不少狂蜂浪蝶的理財服務，以及「唯你獨尊」的信用卡保險服務，還有「精心為您策劃」的人身意外保障，不論你飛天遁地，保你出入平安。

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人身意外保障利益分A、B類。A類：於公共交通工具即定期航班、巴士和渡輪上，發生意外而引致死亡或永久殘廢、喪失工作能力等，保障額為200萬元；B類：其他人身意外，引致死亡或終身殘廢，保障額為100萬元。

保險涵蓋配偶，也可得到前述保障的50%，每名未滿18歲的子女，均可獲得25%的保障額。每月保費為238元，而這份保險是30多年前，經紀以電話銷售，巧合地是你最忙碌時找上門。

保險費依附信用卡

銷售論述內容的重點，甚麼「特別為您安排」的精選尊貴客戶的人身意外保障，更照顧你的妻小，一份保單全家受惠，這樣美好的計劃，你實在難以推卻，又礙於你正被工作纏繞，雖然每月200多元的保險費，於上世紀八、九十年代的香港，足夠舉家享用一餐豐富佳餚，為求打發了事免被纏繞，再加上對方強調，若不滿意保單內容和條款，可於收到保單後14日內退回註銷，分文不收。於是只好先行簽應，收到保單後才作處理。可是這類貴人事忙，很快就忘得一乾二淨，也沒有空去留意。從林林總總的銷售單張信件，就在你漫不經意下，保險費就依附在你的信用卡，每月支出項目內，不經不覺30多年，細心閱讀近期賬單，才發現這類保險的開支，竟然有2條相同的數目，即單是這張信用卡的發卡機構，曾經向他重複銷售類同的保險！

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比較保單合約條款

他便特意要求這家信用卡公司，提供這2份保單的合約條款，他邀請筆者助他了解合約，通常這類保險合約必然有以下條款：

一、年齡與利益的上限：不出所料，自65歲起全部利益減半，保費依舊！背後的原理就是吾老矣，經濟價值下降了。另一邊廂，你已經臨近風燭殘年，保險公司視為高危也，而最高的保障年齡上限為80歲。

二、重複合約利益的限制：若投保人持有超過一份同樣的個人人身意外保險，於同一宗意外事故，受保人只能得到其中一份保單的賠償，以較高者為準。

那麼，2份保單中的相同利益，只可以向保險公司索取得其中一份的利益，可是保費卻支付了2倍，是誰的過失呢？如此這般的銷售，保費他們袋袋平安，這種特別針對尊貴客戶個人意外保險，昂貴的保險費設計，正正在於這些魔鬼細節！許多電話銷售的簡易投保的理財和保險產品，其設計都是金融寄生蟲，經年累月，30多年每月保費400多元，小數怕長計，筆者這位老友養了這家信用卡公司，合共近20萬元，起碼有一半是白費的！朋友記得要杜蟲，不要忘記看保單！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第785期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱