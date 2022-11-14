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【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查

科技 16:30 2022/11/14

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廣東日前發生一則釀成兩死三傷車禍事故，由於有消息指，事故因司機失去失去對涉事車輛Tesla Model Y的控制所致，因此引發中國內地網民熱論。Tesla昨（13日）表示將協助內地警方調查事故原因。

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據內地媒體《極目新聞》報導，本月5日早上6時許，廣東潮州饒平縣一輛Tesla Model Y高速撞上一輛電單車和其他車輛，令一名電單車司機和一名女高中生當場死亡，以及另外三人受傷。

事後，肇事男司機的兒子表示，其父親有20多年的貨車駕駛經驗，當日在駕駛涉事Model Y並準備在自家經營的水泥店門前停下時，發現無法踩下煞車踏板，轉檔至P檔（泊車檔）亦沒有反應，車輛甚至突然加速。其父親在車禍中重傷昏迷，醒來後得知事故嚴重性，亦感愧疚。

Tesla煞車失靈傳聞　非首次傳出　

由於過去亦有Tesla汽車在內地被控煞車失靈，故是次事件隨即引起網民熱論，車禍新聞更曾登上微博熱搜榜。Tesla日前表示，警方目前正在尋求第三方鑑定機構查明是次事故的真相，該企將積極提供任何協助來配合當局調查。

該企又指，從媒體發有的影片顯示，事故時，涉事車輛煞車燈未有亮起。提據Tesla後台數據顯示，當時車主亦沒有採取任何煞車的指令，強調民眾「不要相信謠言」。

目前，事件仍在調查中，當局警方亦未有就事故原因作出回應。

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責任編輯：殷凱怡

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