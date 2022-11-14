煤氣 × 管協 ESG 高峰論壇吸引逾 5,000 人線上線下出席 煤氣公司成本港首家企業回應 TNFD 框架 評估生物多樣性風險

▲ 香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生（右三）、煤氣公司常務董事黃維義先生（左三）、香港管理專業協會助理學術總監及學位課程總監吳澤華博士（右二）、港華智慧能源獨立非執行董事陸恭蕙博士（左二）、煤氣公司執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明先生（右一），以及世界基準聯盟監事張振宇先生（左一）主持 ESG 高峰論壇開幕儀式。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）連同香港管理專業協會（管協）今天舉辧環境、社會及管治（ESG）高峰論壇 2022，吸引來自香港、中國內地以及海外國家及地區，合共逾 5,000 人線上線下出席。論壇邀請到香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生擔任主禮嘉賓，並且有逾 20 位來自不同界別，如公用事業、金融投資、社會福利、企業治理等的政商名人出席進行演講及圓桌研討會，探討 ESG 相關的熱門議題。煤氣公司在席間發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架，檢視並披露煤氣公司及子公司港華智慧能源有限公司（港華智慧能源）的業務對環境生態及生物多樣性構成的影響，以及所帶來的風險和機遇，而該報告亦披露集團按照「氣候相關財務披露工作組」（TCFD）的建議，進一步新增氣候變化對公司的財務狀況所帶來的潛在機遇和影響。

▲ 煤氣公司常務董事黃維義先生致歡迎辭。

煤氣公司常務董事黃維義先生表示：「本地及國際資本市場日益關注 ESG 議題，煤氣公司及港華智慧能源很早已經著力把 ESG 概念融入，從而促進業務的可持續發展。當企業辨識到業務面臨的風險和機遇時，就能夠把企業管理得更好及規範，而認識 ESG 正正能夠讓我們做好風險管理的工作。我們特意舉辦是次 ESG 高峰論壇，全面涵蓋環境、社會及管治的議題，希望把 ESG視為一個整體來討論。」

黃維義先生補充：「特區政府頒布的《香港氣候行動藍圖2050》及國家訂立的 『3060 雙碳』目標，帶出了氣候相關及自然相關的重要性，而煤氣公司因此編制了《氣候相關及自然相關指導文件》今天發佈。」

▲ 香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰致辭。

煤氣公司是香港首批積極關注氣候變化風險的企業，在 2015 及 2016年，早於 TCFD 框架發佈之前，已經分別為香港及中國內地風險較高的資產進行風險及機遇評估。TNFD 框架預期將會在明年底出台，而今天發布的《氣候相關及自然相關指導文件》，是集團應對氣候及大自然相關風險與機遇的試行綜合文件，亦是集團可持續發展承諾的中期更新。 論壇的主禮嘉賓、香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰先生致辭時表示，達至碳達峰、碳中和是國家的政策和目標，本港亦已公布《香港氣候行動藍圖 2050》， 當中訂定四大減碳策略，而政府、企業、個人、學界、專業界等界別需要合作，透過創新、科技及人才以邁向碳中和。

▲ 香港管理專業協會助理學術總監及學位課程總監吳澤華博士致辭。

管協助理學術總監及學位課程總監吳澤華博士表示：「香港管理專業協會一直非常重視推動 ESG 的發展。我們透過舉辦香港可持續發展獎、成立「使命商業」平台、成立管協環球 ESG 教育及研究中心等舉措，提升不同行業的企業及行政人員，對可持續發展同 ESG 的認識和重視。正如是次與煤氣公司攜手合作舉辦 ESG 高峰論壇，我們希望透過推動社會各界，包括政府、商界、社福界以及專業團體共同協作， 引領香港邁向可持續發展。」

▲ 煤氣公司常務董事黃維義先生宣布，集團發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件以回應「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）框架。

《氣候相關及自然相關指導文件》現已上載至煤氣公司及港華智慧能源官方網站，（連結：https://www.towngas.com/getmedia/480c44cf-0a29-4265-8d1f9ee04af25e23/cw_01083Guide-11112022.pdf.aspx?ext=.pdf）。未來，集團將會繼續致力把 ESG 理念融入業務中，照顧不同持份者的需要，實踐可持續發展，為香港以及國家貢獻的綠色未來貢獻力量。

▲ 香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰（中）在煤氣公司常務董事黃維義（右）陪同下，觀看高峰論壇場內展覽。

(特約)