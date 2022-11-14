【新股IPO】中概股360數科通過上市聆訊　擬來港第二上市

▲ 【新股IPO】中概股360數科通過上市聆訊 擬來港二次上市

內地信貸平台360數科（美：QFIN）通過上市聆訊，計劃來港第二上市，花旗及中金為保薦人。截至6月底止上半年，收入按年增12%至85.03億元（人民幣，下同）；淨利潤跌25%至21.59億元，集團歸因營銷相關開支增加。集團撇除以股份為基礎的薪酬收益後，經調整收益跌30.2%至24.68萬元，經調整淨利潤少25.6%至22.48億元。

當中信貸驅動服務收入按年增21%至58.68億元，平台服務收入跌4%至26.35億元。期內360數科借款人數為530萬人，平均貸款金額為7,707元，平均貸款期限為11.2個月，名義年利率及實際年利率按年下跌，跌至12.9%及23%。

360數科累計向2560萬借款人撮合約1.13億元貸款，累計獲批信用額度用戶達4130萬名。

集團預計集資將作相關智能驅動數據分析技術，如升級其Argus引擎及Cosmic Cube定價模型、持續開發基礎設施及系統、開發前沿技術，如區塊鏈技術的交易及數據安全應用；以及貸款生命周期所需技術解決方案。

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記者：宋佩恩