【港元定存】建行亞洲1年港元定存息享5厘 存百萬賺息5萬

▲ 1年港元定存息最高5.5厘

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11月快過一半，港銀續為吸年結錢採攻防戰，今天（11月14日）暫有5間銀行調整港元定期存款息，當中4加1減，加息者包括建行亞洲加入5厘息行列，調升1年期息率0.1厘至5厘；而恒生 （00011） 罕有於半個月內3度上調息率，剛提高3個月年息0.2厘，網上尊享為3.95厘，其他渠道也有3厘；交銀香港加1年期息率0.1厘至4.7厘；大眾銀行則提高1周短存年息0.5厘至1.6厘。反觀，花旗卻狠削半年期年息0.22厘至3.36厘；1年息率也減0.13厘至3.81厘。這是繼上周四（10日）工銀亞洲把1年期息率微削0.025厘至4.575厘後，第2間大行在近期一面倒加息浪中減息，市場關注息率是否已見頂。

回顧上周共有16間大小行鬥加定存息，包括滙豐（HSBC）、渣打香港 （02888） 及信銀國際等。

另方面，iBond （04246） 捧場客注意，政府剛於上周五（11月11日）下調本港經濟（GDP）及消費物價指數（CPI）預測，把今年的CPI預估調低0.2個百分點，撇除一次過紓緩措施的基本通脹，從2%下調至1.8%，整體通脹亦由2.1%向下修訂至1.9%。不過，星展香港研究部經濟師謝家㬢則預期，今年本港CPI升2.2%，明年升幅稍為放緩至2%。而今年GDP負增長2.5%，明年顯著復甦，回升3.8%。

若今年CPI升2.2%，iBond回報有望超越兩厘保底息，但仍跑輸綠債 （04252） 的2.5厘包底息。專家以目前1年港元定存最高息有5.5厘，追息族不妨忍痛蝕讓以上兩官債，轉投定存，博至少賺多3厘息，除笨有精。

此外，港息後向繫於美息，而美國剛公布10月份通脹按年只升7.7%，遜預期，市場憧憬聯儲局轉鴿，加息周期至4.9厘便告終。但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，一個月的通脹數據疲軟，並不足以顯示CPI已明確地朝着2%的目標水平邁進。即使通脹見頂，但仍會處於2%水平以上一段較長時間，至少直至2024年2月之後。

廖嘉豪維持，聯儲局於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加息25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

美滙指數兩日急挫3.8%，失守107；但廖嘉豪又料，今年底至明年第一季，美滙指數的高低位介乎110到115，因息差優勢，上試區間頂部的機會較高。

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比併發鈔行的港元定存息，滙豐於上周一（11月7日）勁加1年期0.4厘至4.1厘，渣打香港 （02888） 也於上周三（9日）上調0.1厘，息率跟龍頭發鈔行看齊，兩行險勝中銀香港 （02388） 的4厘。

半年期年息方面，滙豐提高0.4厘後，渣打也調升0.2厘，追貼中銀，三行罕有齊報3.6厘。3個月期年息，中銀是3.6厘，滙豐調升0.6厘後至3.5厘，拉近跟競敵的距離；渣打僅得2.5厘，且只供中小企客戶。

若把恒生計算在內，該行於11月4日大幅上調特選客戶的半年期年息0.7厘至4.5厘；另網上尊享的3個月期年息報3.75厘，兩存期皆冠絕4大行。

至於計及中小行在內，1年期息率以平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）的5.5厘奪冠，半年年息續以富邦的4.9厘摘冠；3個月年息是東亞 （00023） 的8.8厘膺高息王，其入場費為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞於8月29日在BEA App推出，至今年底截止。7天短存年息仍以集友及恒生齊享6厘領先。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪