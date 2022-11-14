【Good Food,Good Mood@iM網欄】廚師發辦「割烹」料理 上環瑞兆日本餐廳

香港的餐廳何其多，平時看ig發掘了不少，漏網之魚依然多不勝數，剩下的便要靠饕客指路。可幸身邊有不少識食之士，間中可以「抆衫尾」去試一些寶藏食店。是晚老闆請食飯，她站在「識食金字塔」的頂端，歷年來食遍世界各地著名食府，對美食講究至極，推介的餐廳永無甩拖。瑞兆（Zuicho）位於上環蘇杭街一隅，有別於香港普遍的壽司廚師發辦，他們以精緻的「割烹」（kappo）料理為中心，用日本直送的時令食材製作生食和熟食組合。

經炙燒的北寄貝散發焦香，配搭當季松茸菇、三文魚子及銀杏，以微酸提鮮，余韻中又夾著紫蘇香，賣相甚有秋意。





日本薩摩和牛產自鹿兒島，以熊本米餵飼，飲用來自櫻島火山的泉水，由於礦物質豐富，造就了薩摩牛的完美肉質。廚師特別選用腰內里脊肉，雪花分佈有如大理石紋理，還提早醃了一天，令肉質更嫩，入口即溶。和牛外層炸得酥脆，蘸些海藻鹽及芥辣已經好好食。

德島縣美馬郡劍町半田是著名的素麵產地，而當地的「半田素麵」更是清爽Q彈。廚師把北海道馬糞海膽碾碎，加入日式高湯製成醬汁；這做法令海膽吃起來更滑更creamy，好吃得很。

刺身兩點：獅魚配醃漬蘿蔔，酸酸甜甜；喜知次帶有濃濃的炭燒香味，與鮮味互融。

不是手握壽司而是從模具中誕生的壽司，配以吞拿魚、北海道馬糞海膽及法國魚子醬，集清甜與鹹鮮於一身。

金目鯛豆乳鍋熱到燙手，配搭形狀似龍蝦尾而命名的「海老芋」及各種時令蔬菜，亮點是豆乳湯，簡單中見香濃，喝下暖在心頭。

「馬糞海膽吞拿魚手卷」齋聽食材已經無得輸，奇妙之處卻在於中心那些醃漬大根，爽脆清甜，有畫龍點睛之效。

喉黑魚是日本最高級的白身魚之一，廚師把鹽塗在魚身，把多餘的水份吸走，接著拿去鹽燒，皮脆而帶點炭燒香味。

「慢煮蛋黃」是他們的招牌菜，橙黃色的蛋黃是主角，薩摩和牛與白松露淪為綠葉，伴著牛肝菌米飯吃，菌香撲鼻而來。

「出汁蛋卷」是另一道感覺像comfort food的菜式，廚師用柚子汁增加清新的味道，蟹肉鮮美，亦令口感層次更加豐富。

「秋鮭漬物」是「單尾」，米飯上的鮭魚帶點鹹香，飯中又有日式漬物提味。吃完他們會再為你添一點飯，然後倒入用蜆、蟹肉及魚骨熬成的高湯造成泡飯，一飯兩食。

▼ 點擊圖片放大

日式「最中餅」，中間夾著自家製麻糬、無花果及芝麻雪糕，融煙韌、香濃、清甜為一體，著實喜歡，令我印象深刻。

同場加映：【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！