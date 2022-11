【賢行軼事@iM網欄】 戲內戲外同在追夢 我們的青春日誌

除了體育事業外,香港的文化發展我也非常關注和支持!

謝謝譚永浩和杜以辰邀請,觀賞他們參與主演的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》。之前已從不同媒體聽說過這齣音樂劇,年僅24歲的監製陳恩碩,包辦導演、編劇、作曲、填詞的工作,打造如西方音樂劇,可以於固定的劇場作長期公演,這個希望改變業界生態的抱負已值得支持。

說回音樂劇,老實說單看劇目,很容易會聯想是一齣青春校園劇,一些既有元素不難在預期之內,青春、輕狂、愛情、夢想、抉擇,所以很考編劇說故事技巧,有如要烹調一碟差不多每位香港人也吃過的揚州炒飯一樣困難。請注意,接下來有少量劇透。劇中學生不是遇上《驕陽似我》式的勵志老師,反而是要面對一位學業成績至上的嚴厲校長,名成利就的她,其過去的往事卻帶出一種遺憾和面對生活的無奈,雖然「每個人都有遺憾,問題是怎樣將遺憾變得有價值」。校長的轉變和尾段對學生的支持,令我想起經常提醒自己的一句說話:「若你有幸成功,就有責任拉下面的人一把!」(If you’re lucky enough to have done well, then it’s your responsibility to send the elevator back down.)

男主角Victor面對夢想和現實的抉擇,雖然是預期的設定,但父母的立場,母親的關懷,後來相互的諒解和接受,並支持兒子追夢,那說故事的技巧,氣氛的營造,演員的深情而真摰的演繹,賺得我身旁一起觀賞的太太幾道熱淚,演出完結後,與飾演Victor的譚永浩分享時還未能平復,但我很理解作為媽媽的她那份心情。生活和夢想不是對立,而是可以並存,作為父母也很想讓子女能追逐夢想,快樂地生活,這方面令我們有所反思。

不時也會看話劇或舞台劇,但於小型劇場觀賞音樂劇卻不常有,是另一種很好的體驗,因為觀眾和表演者的距離如此的相近,有著另一種張力,而舞台設計講求可更快速地轉變,欣賞他們如變魔術的換幕,也是驚喜處處。另外,我還是屬於觀賞相對主流舞台劇的觀眾,例如於香港文化中心、大會堂、演藝學院、葵青劇院、理工大學賽馬會綜藝館公演的劇目,《我們的青春日誌》雖然也曾於賽馬會綜藝館上演,但錯過了便很難有興致再看,我作為一般觀眾的這態度,或多或少也反映了香港舞台表演藝術發展的生態和障礙,所以於香港發展能有固定劇場的長壽音樂劇,可想而知是多麼的有勇氣和對夢想的堅持。

每一個年代的年輕人,也需要屬於他們的青春校園劇,時代不斷在變,文化也不斷在變,但人生面對的問題本質上可能沒太大改變,追求真正的生活還是必須的,我相信不同人也能於這音樂劇得到不同的感悟,謝謝導演、各演出者和幕後團隊帶給我們三小時的感動。

除了推薦這齣音樂劇外,我建議觀眾可盡早到達,在劇場的咖啡廳好好享受一杯鴛鴦,甚有水準,「有些事情是可以並存的,不然的話哪裡有鴛鴦喝呢?」

作者_廖寶賢簡介: 行走不同國際品牌十多年,鍾意玩、鍾意新嘗試,永遠追求突破,相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

