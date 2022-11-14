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花旗銀行客戶大數據分析 年輕人投資回報為何比一般人更高? 高資產客戶投資組合揭秘

理財智慧 16:26 2022/11/14

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自今年初以來，投資市場波動非常，港股走勢更是跑輸環球多個市場，要於逆市中獲利難度甚高，但據花旗銀行的數據 （數據來自花旗於2022年1月至6月收集的客戶數據），該行的年輕投資白於今年上半年從多元化投資獲得正回報的比例為 51%，比透過單一投資獲得正回報的 31%客戶明顯較高。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

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花旗銀行透過分析龐大的客戶群數據，推出一系列「資」己知彼錦囊，涵蓋基金、股票、債券、外匯及支付範疇，為客戶解構理財密碼。花旗銀行率先推出的「基金篇」，就今年上半年的客戶數據作分析，重點如下﹕

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根據花旗數據，年輕投資者（花旗年輕投資者定義為18至25歲的Citibanking、Citi Priority及Citi Plus客戶）投放近 6 成資產於投資及外匯，除了投資股票外，更涉足基金及債券。花旗年輕投資者於今年上半年從多元化投資獲得正回報的比例為 51%，比透過單一投資獲得正回報的 31%客戶明顯較高。

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千萬富翁及百萬富翁客戶(是次調查涵蓋Citigold及花旗私人客戶，當中千萬富翁定義為平均淨資產總值達千萬港元的客戶，百萬富翁定義為平均淨資產總值達百萬港元但少於千萬港元的客戶，而花旗高資產淨值客戶則定義為花旗私人客戶）於逆市中仍活躍於投資，當中千萬富翁及百萬富翁分別投放近 9 成及近 8 成資產於投資及外匯，而股票及基金在兩者的投資組合中同樣佔比最大。


高資產淨值投資客戶方面，他們在今年上半年投資於基金的總額中，平衡型基金和股票基金佔比最多，分別超過3成。
有別於部份人對年輕人未懂投資的刻板印象，花旗銀行的數據顯示年輕投資者近6成資產用於投資。在他們的投資組合當中，68%資產投放於股票，17%為外匯，亦有9%為基金，3%為債券。而多元化的分散投資亦為他們帶來較理想的回報。在今年上半年經濟下行的投資環境，年輕投資者從多元化投資獲得正回報的比例為 51%，比透過單一投資獲得正回報的 31%客戶明顯較高。

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傳統認為逆市中應採取「現金為王」的理財模式，但數據顯示不論千萬富翁還是百萬富翁客戶，他們於逆市中仍熱衷於投資，希望能夠「穩中求富」。根據今年上半年數據，千萬富翁投放 86%資產於外匯及投資產品，只持有 14%現金；百萬富翁則投放76%資產於外匯及投資產品，只持有 24%現金。而在千萬富翁和百萬富翁的投資組合中，股票投資佔比最多，分別佔 29%及 44%，緊隨其後為基金，分別各自佔 22%。


花旗的高資產淨值客戶亦有透過基金實現多元化投資，他們在今年上半年投資於基金的總額中，平衡型基金和股票基金各佔 35%和 31%，而投資於投資級別債券基金和高息債券基金則分別佔 23%和 10%。

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責任編輯：陳詠妍

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