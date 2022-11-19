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【醫療科技】深層腦部刺激器新架構　減置換手術風險

10:00 2022/11/19

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有科研團隊早前針對該治療方式的缺點，研發出毋須更換電池，利用人體呼吸供電的深層腦部刺激器。

柏金遜症手術治療，目前多採用「深腦刺激療法」（Deep Brain Stimulation，下稱DBS），當患者到了柏金遜症晚期，已無法以藥物控制症狀，合適的患者可考慮接受深腦刺激手術。然而，手術過程中植入的「深層腦部刺激器」（俗稱脈衝產生器）靠電池供電，每隔2至3年就要再進行外科手術更換電池。有科研團隊早前針對該治療方式的缺點，研發出毋須更換電池，利用人體呼吸供電的深層腦部刺激器。

DBS手術治療由腦外科專科醫生把特定的電極，植入預定的深層腦部位，之後把電極接上電綫，再連接置於鎖骨下的深層腦部刺激器。如果進行電池置換外科手術，可能會有感染風險、疼痛、留下疤痕，以及經濟負擔等。盡管近年出現了由可充電電池供電的DBS深層腦部刺激器，在更換電池之前，可以提供長達9年的服務，可是，設備需要每周充電1至3次，對於患者而言比較麻煩，並阻礙廣泛採用。

納米發電機　作能量收集器

有見近年的新型低侵入性「自供電」設備技術，能將心跳動能轉換成電力供電，來自美國康乃狄克大學（University of Connecticut）的科研人員Esraa Elsanadidy、Islam Mosa、James Rusling以及其團隊亦認為，其運作原理可應用於DBS設備，於是設計出可自行供電的新架構，以呼吸供電。

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Esraa Elsanadidy指出，其團隊採用了新納米材料組成「生物摩擦納米發電機」（Bio-TENG）。該發電機能同時作為能量收集器，與快速充電儲能單元的生物超級電容器，還能透過摩擦起電（Triboelectric）效應產生電能，為深層腦部刺激器提供動力。

為進一步驗證該新架構，與現有深層腦部刺激器一樣，能發出電脈衝，減少因藥物治療無效的震顫，因而減少服藥的劑量，令患者活動能力增加。團隊早前按照美國國家衞生研究院實驗動物護理和使用指南進行，並獲得到該大學位於斯托斯（Storrs）分校的動物護理和使用機構委員會的批准，利用豬肺及小鼠的腦組織模擬測試。該研究近日亦有發布在物理科學期刊《Cell Reports Physical Science》。

豬肺小鼠腦組織　模擬測試

實驗期間，該團隊利用泵來為豬肺進行充氣和放氣，模擬吸氣和呼氣，引起Bio-TENG材料之間的摩擦並產生電流，刺激器能夠利用這些電流每秒產生60次電脈衝，刺激小鼠海馬體中的神經元。

研究人員又指出，Bio-TENG可充當智能呼吸傳感器和生物力學能量收集器，除了呼吸之外，還可以從心臟、橫膈膜、腳踝和膝關節的運動中，獲取生物力學能量以產生電能。該團隊計劃，未來在大型動物身上測試，該新款設計的深層腦部刺激器。

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責任編輯：張寶燕

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