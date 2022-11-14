【冬日好去處】將軍澳中心聖誕魔幻噴火巨龍活動 同場加映爬蟲類動物展覽及工作坊 消費滿指定金額送爬爬毛公仔

由即日起至2023年1月2日，將軍澳中心將舉行《A FairyTAIL Christmas》，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物，讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星們的一舉一動。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

魔幻城堡「守衛森嚴」，威猛的紅色噴火巨龍盤踞在城頭監視著城裡動靜，更會每小時噴煙一次。巨龍旁邊還有堅固的城牆和防禦塔，「爬爬」們都被小心翼翼地保護在城內的琉璃聖窗、魔法塔樓與水晶龍蛋之中，讓大家踏入城堡即如化身「龍騎士」，踏上一場緊張刺激的奇幻冒險旅程。

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來到魔幻城堡，各位想成為真正智勇雙全的「龍騎士」，先要通過巨龍給予大家的考驗。「龍騎士」可以參加「360認識爬爬工作坊」，親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與明星「爬爬」們零距離接觸，挑戰大家的膽量！魔幻城堡內更設置多間主題打卡佈置的豪華房間，招待「爬爬」在指定日子進行「爬聚」，一起進駐「童話魔龍之城」拍攝聖誕沙龍，放上IG耀武揚威！活動期間更會舉行「魔幻城堡市集」，讓大家與「爬爬」一同選購聖誕特色手作及多款精品，歡度聖誕。

8款爬蟲類動物當中多款屬於二級保護動物，部分「爬爬」更長達60cm，差不多相等於成年人前臂的長度。說到最能表達聖誕色彩的「爬爬」當然非七彩變色龍莫屬，牠除了觀賞性極高外，主色更為紅色及綠色；屬於稀有物種的松果尾石龍子，雖然外型憨厚，但性格溫純；巨人守宮是全球體型最大守宮品種，體色像樹木，而且有保護色，正是考驗大家的眼力的機會。

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作為「爬爬」的守護神獸，噴火巨龍更貼心為一眾「爬爬」特設兩間豪華主題客房，讓一眾愛好者在指定日子攜同心愛的大型蜥蝪及小型守宮來到將軍澳中心，為牠們換上聖誕裝束於充滿聖誕氣氛的「童話魔龍之城」內影相打卡，將「爬爬」的萌照放上IG，改變「爬爬」在大眾心目中冷酷、難親近的形象。

童話魔龍之城

日期︰12月3日至1月2日 時間︰中午12時至下午9時 地點︰G/F (Don’t Yell At Me對出)

童話魔龍之城開放日

日期︰12月10、11、17、18日 時間：下午2時至5時（每節15分鐘） 詳情：The Point會員以1,000積分即可換領「童話魔龍之城開放日 - 電子入場證」一張。 每次最多4人入場，帶同2隻蜥蝪。每次限時15分鐘。名額有限，先到先得。

在「360認識爬爬工作坊」，可近距離認識 「蜥蝪明星」，更可獲贈蜥蝪愛心午餐盒，當中包括生菜、南瓜、紅蘿蔔等有益健康的蔬菜，即場親手撫摸和餵飼牠們，與明星「爬爬」們零距離接觸，挑戰勇氣。

360認識爬爬工作坊

日期︰12月24至27日 時間︰下午2時至2時30分；下午3時至3時30分；下午5時至5時30分 ; 下午6時至6時30分。 地點︰L2 Park Campus 詳情︰The Point 會員憑1,000積分換領工作坊預留證。 憑「預留證」於所選活動時段到達活動地點，出示於將軍澳中心/PopDeli/PopFood以電子貨幣即日消費滿300元之消費單據（最多累積2組消費單據，每組須滿HK$100），即可參加工作坊，並獲贈50元將軍澳中心零售電子贈券。 參加工作坊可近距離認識 「蜥蝪明星」，更可獲贈蜥蝪愛心午餐盒，即場親自餵食蜥蝪及拍照。 名額︰ 8個/節（1日4節，每日名額32個） 活動證將於12月12日（約下午1時）於The Point App供換領。

一眾「蜥蝪明星」更化身可愛毛公仔讓大家換領回家，以得意造型喚起更多朋友對冷門寵物的興趣！

爬爬毛公仔換領

日期︰12月1日起 時間︰下午1時至10時 地點︰G/F中庭 詳情：The Point 會員憑5,000積分預留，再憑於將軍澳中心/PopDeli/PopFood即日消費滿300元，即可換領爬爬毛公仔一個。數量有限換完即止。 積分預留證將於12月1日約下午1時於The Point App 上架。

由12月2日起，場內更會舉行魔幻城堡主題市集，出售聖誕特色手作、節日禮品及美食、時尚飾物等，讓大家與「明星爬爬」於普天同慶的節日一同作樂！

魔幻城堡市集

日期︰12月2日至1月2日 時間︰中午12時至晚上8時 地點︰G/F中庭

將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》聖誕爬蟲特展

日期︰即日起至2023年1月2日 時間︰星期一至五︰中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期︰中午12時至晚上9時 （由中午12時起，噴火龍每小時噴煙一次） 地點︰ 將軍澳中心G/F中庭 查詢︰ 3417 4328

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責任編輯：嚴浩文