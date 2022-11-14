OBR警告英債務未來或逾9000億 民眾料交更多稅

英國財相侯俊偉將在周四（17日），公布首相辛偉誠任內首份財政預算。消息人士近日透露，預算責任辦公室最新估算指出，英國經濟最惡劣情況，政府債務在2026年達1000億英鎊。侯俊偉預期，民眾稅務負擔勢加重。

辛偉誠強調有必要加稅及削減開支 認為金融市場已經穩定 【下一頁】

侯俊偉（Jeremy Hunt）一名盟友透露，預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）的最新經濟預測中提出，若英國經濟面臨最差狀況，政府債務在2026至27年度將接近1,000億英鎊（約9,223億港元）。

侯俊偉周日（13日）接受英國廣播電台訪問時表示，收到OBR驚人的預測後，承認政府需要採取行動。侯俊偉指民眾將需繳納更多稅款，公共開支亦將削減。侯俊偉亦透露，周四會有新方案協助民眾應對高昂能源開支。

根據OBR預測，如果英國每年加稅及削減公共開支，政府未來5年收益可達550億至600億英鎊（約5,071億至5,532億港元）。至2027至28年度，英國政府的債務才有可能減輕。

英國擬加能源企業暴利稅率1成 周四公布新財政預算案 【下一頁】

受制於OBR的預測，盟友指侯俊偉周四的預算將集中在解決巨大的財政空缺，但堅稱財政部不打算使讓加稅及削減開支加劇英國即將到來的經濟衰退。據悉，侯俊偉有意在政府部門現行財政計劃於2025年屆滿後，限制各部門的支出增長，英媒估計此舉可為政府在2027至28年度節省約270億英鎊（約2492億港元）。

此外，侯俊偉被指打算凍結稅制內眾多年度免稅額，確保政府能夠收取更多稅款。有指侯俊偉將向富人階層加稅，希望有能力者負起更多稅務責任。入息稅的免稅額相信會由15萬英鎊降至12.5萬英鎊，資本收益免稅額亦可能減半。

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責任編輯：吳漢培