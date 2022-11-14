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【投委會調查】港過半小學生有儲蓄目標　惟僅有四分一人會記錄開支

理財智慧 16:03 2022/11/14

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良好的理財觀念應由小開始培養，投委會早前向約1000名高小學生進行有關金錢管理的問卷調查，發現過半受訪小學生有儲蓄目標，但僅四分之一會記錄開支，近半不清楚自己八達通的使用餘額。適逢投委會十周年，推出「錢家講成語」動畫故事，以富趣味的方法向小朋友帶出金錢管理知識，

投委會於今年7月到8月對來自本港12所小學、共962名小五及小六學生進行有關金錢管理的問卷調查，以了解學童的金錢管理習慣。調查發現，在近一千名高小學生受訪者中，95%表示日常消費都有使用八達通的習慣，惟40%受訪者表示不清楚自己的八達通餘額。

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

調查顯示有63%的受訪小學生有零用錢並會儲蓄。然而，僅四分之一受訪者表示有記錄開支的習慣。

此外，55%受訪小學生表示有訂立儲蓄目標，當中65%指儲蓄以備將來不時之需，42%表示用以買東西給自己， 38%會用以買東西給親友。調查並顯示，有儲蓄目標的小學生較沒有儲蓄目標的小學生，更傾向於留存部份零用錢作儲蓄、記錄開支及了解八達通餘額。

調查結果亦反映父母（77%）、老師（34%）及互聯網（31%）為受訪小學生學習理財的主要渠道，但每12個受訪者中就有一名（8%）表示從來沒有獲得有關資訊。

【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元【見下頁

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為鼓勵小朋友學習理財，並協助家長及教師準備簡單易用的教材，投委會特別推出「錢家講成語」理財動畫故事，以輕鬆有趣的形式帶出金錢管理知識，引導小朋友建立良好的理財習慣。小朋友觀看完畢後，可與家長或教師一起完成理財動畫故事手冊，把成語及理財知識應用在日常生活之中，加深對理財的認識。

同場加映：【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

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撰文 : 陳楚琨

投資者及理財教育委員會 經濟 儲蓄 小學 八達通

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