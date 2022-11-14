【MPF】17間MPF供應商3間市佔率上升 5強排名未改

▲ 17間MPF供應商，僅1間市佔率勁升。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至10月底止，多達10間MPF服務提供者的市場佔有率出現變化，當中3加7減，為今年最多營辦商單月呈變化。先說按月上升者，宏利 （00945） 的市佔率按月大升0.5個百分點，新報27.5%，市場一哥以管理2600.44億元的資產值，續雄霸龍頭；友邦（AIA、01299）也微升0.1個百分點；較特別的，是小型MPF經營者尚乘，亦略升0.03個百分點。

反觀，有7行的MPF市佔率下跌，永明金融的跌幅最大，下滑0.3個百分點；其餘6間皆微跌約0.1個百分點，如滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、BCT銀聯、景順、交通銀行及海通。市場料或因10月股災月，中港股票狂插水，相反美股卻勁彈，令重倉中港股票的MPF業界重創，並非生意額突驟變。

縱使10間MPF供應商的市佔率皆有變動，但市面5強的排名未受動搖，除宏利續排榜首外，滙豐以17.7%而力守亞軍，永明金融以10.8%穩守第3位，友邦佔9%，以及中銀保誠以7.1%而力保五甲。

唯一變化的是，早前市傳擬售MPF業務的信安，以5.7%市佔率及管理538.1億元資產值而升一級排第6；險勝恒生 （00011） 的537.47億元或5.7%，恒生滑落至第7；至於BCT銀聯佔5.5%，富達為4.3%，東亞 （00023） 以 2.7%維持10強之列。

而餘下7間供應商的市佔率，依次為景順佔1.8%，交銀香港是及新地 （00016） 齊為0.6%，新地僱主營辦計劃早前已把旗下MPF行政工序售給渣打香港 （02888） ；雲鋒金融 （00376） 持有的萬通，以及中國人壽齊佔0.4%，尚乘佔0.07%，海通則為不足0.05%。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指10月底MPF的總資產值已跌穿1萬億元，僅得9444.46億元。而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）現為1.34%，業界由此推斷，MPF營辦商合共賺126.55億元年費。

GUM（前稱駿隆）指，今年首10個月MPF累跌23.8%，拖累成員人均累積供款帳戶慘輸逾6.2萬元；積金評級更指，上班族兩年所賺已歸零，更在股災月中咒下「蝕凸」、累積供款愈供愈縮。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪