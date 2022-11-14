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【中生製藥1177】大和首予「買入」評級 中生製藥升6%

股樓投資 18:52 2022/11/14

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大和表示，認為中生製藥屬內地領先的製藥公司之一，首次給予中生製藥（01177）「買入」評級，並予其目標價5.3元，對應預測明年市盈率約23倍，較同業溢價20%。中生製藥周一（14日）收市報4.63元，升幅6%。
 

 

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

 

該行估計公司自2020年12月以來，在併購和藥品許可方面的支出已超過8億美元，成為最活躍的中國製藥企業之一，並展望未來料每年將進行5至10宗相關交易。該行補充道公司受帶量採購政策影響，2020年收入按年下降2.4%，但2021年度收入錄得約13.6%按年增長，跑贏同業表現。


【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大和指出，去年的增長主要歸因於公司快速改善產品組合，預計未來三年內中生製藥可在四大領域中推出共41種新產品，有助於維持收入增長動力。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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中國生物製藥（01177） 港股 大行報告

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