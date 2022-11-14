【大行報告】野村：集團明年上半年展望疲弱 下調中芯目標價至17.5元

野村表示，因中芯國際（00981）明年上半年的展望疲弱，以及產能利用率和毛利預測下調，將其今年至2024年各年每股盈利預測分別下調2%、43%及39%，H股目標價則由20元降至17.5元，維持「中性」評級。中芯國際周一（14日）收市報16.46元，跌1.7%。





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該行指，中芯國際第三季業績大致符合該行及市場預期，但集團指引第四季收入按季下跌14%，及毛利率中位數為31%，皆比該行的預期低。同時集團增加資本開支及積極擴展未來五年至七年的12吋晶圓產能，野村認為會為產能利用率及毛利率帶來壓力，尤其在下行周期。

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就此野村預期中芯明年及2024年的毛利率分別為26%及27%，對比去年及今年為31%及38%有所下降。另外，中芯亦將今年資本開支預算由50億美元調升至66億美元，增加主要用於未來產能擴展計劃，去年為45億美元。

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撰文：鄭昊彤