【幣圈動盪】加密貨幣交易所AAX暫停服務　澄清僅屬系統更新

全球三大加密貨幣交易所之一的FTX近日申請破產，引發加密貨幣投資者憂慮加密貨幣交易資金流動性。日前因暫停部分交易服務，而惹來停運爭議加密貨幣交易所AAX，今（14日）凌晨澄清，服務暫停皆因系統更新。

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以香港為總部的加密貨幣交易所AAX現已暫停大部份服務超過24小時，當中包括所有提存服務。服務在無預警下暫停，令不少投資者擔心AAX是否如FTX般遇上資金危機。

有見及此，AAX今日凌晨於官網發公布澄清指，因第三方服務供應商出現技術錯誤，以致交易所用戶資金資料與備份記錄不一致，需要時間作人手校對和恢復系統，以確保所有用戶持有的最大準確性。

提領用戶需填表 人手逐一核對

該交易所又指，將盡最大努力在7至10天內恢復所有用戶的正常運作。系統更新期間，客戶可以填寫線上表格，以作出提款和其他操作申請，其團隊將以人手處理申請及逐一核對，預計人手處理提款所需時間會比平時更長，並同時承諾每天中午12時，會在官方社交媒體交待系統更新進度。

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責任編輯：殷凱怡

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