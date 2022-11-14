專案憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州有醫院加設帳篷診治

北半球國家即將踏入冬季，預料出現流感高峰。專家憂慮，美國恐受「三重流行病」威脅，加州患流感人數較去年同期急增259%，加重當地醫療壓力。部分醫院在急症室門外設立臨時帳篷，讓醫護人員盡快診治病患。

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美國加州聖地亞哥Scripps紀念醫院數據顯示，自9月以來錄得1,695宗流感檢測呈陽性個案，較去年同期的471宗、按年急升259%。出現流感症狀而前往急症室的患者有所增加，當地政府報告指，上周有9%患者有流感症狀、按周增加2%；出現新冠症狀患者人數亦錄上升。

專家表示，加州通常在1月至2月期間出現流感高峰，現時無法確定是否已提前爆發流感浪潮。

由於流感患者飆升，南加州多間醫院包括Jacobs Medical Center at UC San Diego Health及Sharp Grossmont Hospital等，紛紛在醫院範圍內搭起帳篷，將急症者患者分流至帳篷接受診治。

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不少專家憂慮，美國今年冬季將面臨新冠病毒、流感及呼吸道合胞病毒（RSV）夾撃，爆發「三重流行病」（Tripledemic） 疫情。

衛生及公共服務部上月宣布，延長新冠疫情公共衛生緊急狀態至1月中，提前對抗可能爆發的疫情。美國疾控中心（CDC）亦警告，紐約市、華盛頓特區、佐治亞州 、南卡羅來納州、 田納西州及德州很可能出現新一波流感或病毒性疾病疫情。

芝加哥有兒童醫院表示，今年RSV疾病似乎異常嚴重，床位已連續54日爆滿，需要將兒童轉移至密蘇里州、愛荷華州等接受治療，但當地醫院的病床同樣爆滿。

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責任編輯:郭麗明