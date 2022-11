彭斯批特朗普魯莽 險害死自己及家人

美國前副總統彭斯卸任後,逐漸遠離大眾視線。近日彭斯接受美國媒體訪問,談論2021年國會山莊暴動,指摘前總統特朗普當日的言論及行為魯莽,危及自己﹑家人及國會山莊內所有人的性命。

彭斯(Mike Pence)接受美國廣播公司(ABC)的訪問周日(13日)公開預告片段,當中他明言特朗普(Donald Trump)去年1月6日國會山莊暴動前發表的言論及行為魯莽(reckless),威脅自己﹑家人及國會山莊內所有人的性命。

特朗普當日在社交平台Twitter發文,批評彭斯沒有勇氣完成應該做的事件,意指彭斯未有阻止認可2020年總統大選結果。隨後,特朗普才呼籲在國會山莊內的支持者散去。

彭斯為此感到憤怒,他指當時向身旁的女兒表示,

「違法不需要勇氣,維護法律才需要。」(It doesn't take courage to break the law. It takes courage to uphold the law.)