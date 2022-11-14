彭斯批特朗普魯莽 險害死自己及家人

美國前副總統彭斯卸任後，逐漸遠離大眾視線。近日彭斯接受美國媒體訪問，談論2021年國會山莊暴動，指摘前總統特朗普當日的言論及行為魯莽，危及自己﹑家人及國會山莊內所有人的性命。

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彭斯（Mike Pence）接受美國廣播公司（ABC）的訪問周日（13日）公開預告片段，當中他明言特朗普（Donald Trump）去年1月6日國會山莊暴動前發表的言論及行為魯莽（reckless），威脅自己﹑家人及國會山莊內所有人的性命。

特朗普當日在社交平台Twitter發文，批評彭斯沒有勇氣完成應該做的事件，意指彭斯未有阻止認可2020年總統大選結果。隨後，特朗普才呼籲在國會山莊內的支持者散去。

彭斯為此感到憤怒，他指當時向身旁的女兒表示，

「違法不需要勇氣，維護法律才需要。」（It doesn't take courage to break the law. It takes courage to uphold the law.）

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訪問中彭斯亦被問及，特朗普應否再次入主白宮﹑彭斯會否參加2024年總統大選﹑特朗普是否影響共和黨中期選舉成績及對政府指有機密文件被帶出白宮的看法等。完整版彭斯訪問將在美國時間周一晚上，於ABC節目「World News Tonight」播出。

彭斯事後曾多次強調，自己並無權力阻止認可大選結果。他在卸任後亦始終與特朗普保持距離，但同時持續讚揚任內政府推行的政策。

另外，彭斯自傳《So Help Me God》將在周二（15日）出版。

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責任編輯：吳漢培