  • 25°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國頭十最後悔大學科目出爐 文科3系登前三

環球社會熱點 15:30 2022/11/14

分享：

分享：

大學選擇的學科與就業前景可能息息相關，不少人會選科時多作考慮。美國有報告顯示，收入最高與最低收入的大學學位擁有人相比，前者一生可以多賺逾300萬美元。但報告同時發現，逾4成大學學位求職者後悔當初的選擇，當中以新聞系位居榜首。而選讀電腦及資訊科技是受訪者最不後悔的學系。

微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億 【下一頁】

美國喬治城大學教育及人力研究中心（Georgetown University Center on Education and the Workforce）發表「大學回報」（The College Payoff）報告，指擁有學士學位人士收入通常較只擁有高中文憑人士高84%，且受教育程度愈高，所獲回報就愈大。但部分專家指，學士學位價值正在遞減，呼籲更重視職業培訓。包括科技公司等多間企業，亦愈來愈降低高職位招聘要求。

最後悔修讀專業

    點擊圖片放大
    +8
    +7

報告亦有細分研究領域，發現當中差異驚人，選修科學、技術、工程及數學專業（統稱STEM學科）人士預計整體收入最高。而選讀健康及商科專業人士和文科學生相比，平均賺取年薪同樣亦較高。收入最高的大學學科與最低收入相比，前者一生可以多賺340萬美元（約2,652萬港元）。

美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖） 【下一頁】

惟中心同時發現，44%擁有大學學歷求職者對自己揀選的學科感到後悔。美國招聘網站ZipRecruiter調查逾1,500名正在求職的大學畢業生，發現新聞學、社會學及通識位居最後悔大學學系頭三位。ZipRecruiter首席經濟學家Sinem Buber指，相關學系學生在讀書期間被薪金及工作保障以外的原因吸引，但畢業後面對現實時，發現薪金變得更加重要。

最滿意修讀專業

    點擊圖片放大
    +8
    +7

而在後悔的畢業生中，大多數表示若能重新選擇，會選擇電腦或工商管理。ZipRecruiter亦指，擁有良好職業前景及高起薪的畢業生，對其學系滿意度最高。而電腦相關學科平均起薪已近10萬美元（約78萬港元），整體上而言最為幸福。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億
2022/11/11
微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
2022/11/11
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金
2022/11/10
美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金
美幸運兒一票獨中強力球頭獎 可抱走逾160億
2022/11/09
美幸運兒一票獨中強力球頭獎 可抱走逾160億
美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生
2022/11/07
美國近800萬人打超過兩份工 甚至要賣血賺錢維生

你可能感興趣

微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億
18:05 2022/11/11
微軟共同創辦人藝術藏品大拍賣 60件共售出破紀錄117億
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
17:06 2022/11/11
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金
12:05 2022/11/10
美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金
網絡熱話 學士 就業 美國 科目 工程 IT技術

上一篇文章

專案憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州有醫院加設帳篷診治

下一篇文章

【美國中期選舉】特朗普歸咎於參院領袖 共和黨表現未如預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款