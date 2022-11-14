美國頭十最後悔大學科目出爐 文科3系登前三

大學選擇的學科與就業前景可能息息相關，不少人會選科時多作考慮。美國有報告顯示，收入最高與最低收入的大學學位擁有人相比，前者一生可以多賺逾300萬美元。但報告同時發現，逾4成大學學位求職者後悔當初的選擇，當中以新聞系位居榜首。而選讀電腦及資訊科技是受訪者最不後悔的學系。

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美國喬治城大學教育及人力研究中心（Georgetown University Center on Education and the Workforce）發表「大學回報」（The College Payoff）報告，指擁有學士學位人士收入通常較只擁有高中文憑人士高84%，且受教育程度愈高，所獲回報就愈大。但部分專家指，學士學位價值正在遞減，呼籲更重視職業培訓。包括科技公司等多間企業，亦愈來愈降低高職位招聘要求。

最後悔修讀專業

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報告亦有細分研究領域，發現當中差異驚人，選修科學、技術、工程及數學專業（統稱STEM學科）人士預計整體收入最高。而選讀健康及商科專業人士和文科學生相比，平均賺取年薪同樣亦較高。收入最高的大學學科與最低收入相比，前者一生可以多賺340萬美元（約2,652萬港元）。

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惟中心同時發現，44%擁有大學學歷求職者對自己揀選的學科感到後悔。美國招聘網站ZipRecruiter調查逾1,500名正在求職的大學畢業生，發現新聞學、社會學及通識位居最後悔大學學系頭三位。ZipRecruiter首席經濟學家Sinem Buber指，相關學系學生在讀書期間被薪金及工作保障以外的原因吸引，但畢業後面對現實時，發現薪金變得更加重要。

最滿意修讀專業

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而在後悔的畢業生中，大多數表示若能重新選擇，會選擇電腦或工商管理。ZipRecruiter亦指，擁有良好職業前景及高起薪的畢業生，對其學系滿意度最高。而電腦相關學科平均起薪已近10萬美元（約78萬港元），整體上而言最為幸福。

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責任編輯：李俊儀