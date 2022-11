美國頭十最後悔大學科目出爐 文科3系登前三

大學選擇的學科與就業前景可能息息相關,不少人會選科時多作考慮。美國有報告顯示,收入最高與最低收入的大學學位擁有人相比,前者一生可以多賺逾300萬美元。但報告同時發現,逾4成大學學位求職者後悔當初的選擇,當中以新聞系位居榜首。而選讀電腦及資訊科技是受訪者最不後悔的學系。

美國喬治城大學教育及人力研究中心(Georgetown University Center on Education and the Workforce)發表「大學回報」(The College Payoff)報告,指擁有學士學位人士收入通常較只擁有高中文憑人士高84%,且受教育程度愈高,所獲回報就愈大。但部分專家指,學士學位價值正在遞減,呼籲更重視職業培訓。包括科技公司等多間企業,亦愈來愈降低高職位招聘要求。

最後悔修讀專業

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

報告亦有細分研究領域,發現當中差異驚人,選修科學、技術、工程及數學專業(統稱STEM學科)人士預計整體收入最高。而選讀健康及商科專業人士和文科學生相比,平均賺取年薪同樣亦較高。收入最高的大學學科與最低收入相比,前者一生可以多賺340萬美元(約2,652萬港元)。

惟中心同時發現,44%擁有大學學歷求職者對自己揀選的學科感到後悔。美國招聘網站ZipRecruiter調查逾1,500名正在求職的大學畢業生,發現新聞學、社會學及通識位居最後悔大學學系頭三位。ZipRecruiter首席經濟學家Sinem Buber指,相關學系學生在讀書期間被薪金及工作保障以外的原因吸引,但畢業後面對現實時,發現薪金變得更加重要。

最滿意修讀專業

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

而在後悔的畢業生中,大多數表示若能重新選擇,會選擇電腦或工商管理。ZipRecruiter亦指,擁有良好職業前景及高起薪的畢業生,對其學系滿意度最高。而電腦相關學科平均起薪已近10萬美元(約78萬港元),整體上而言最為幸福。

責任編輯:李俊儀