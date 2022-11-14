【旅遊復常】國泰目標2024年底恢復疫情前運力 今年第4季增加約3,000班航班 本年底運力可回復疫情前水平約1/3

國泰航空（00293）預計，於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平，較國際航空運輸協會（IATA）就亞太區航空交通的預測更快。國泰早前已公布在10月至12月底期間，增加約3,000班客運航班。

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國泰航空行政總裁鄧健榮表示，國泰航空集團將能實現於2022年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約1/3的目標，即客運運力將較8月份的水平增加1倍，亦為公司在2022年上半年平均運力約8倍。

他續指，隨著新冠疫情放緩，世界各地的航空公司紛紛重建運力。重建過程需要全球航空業持份者配合，包括機場、供應商，以至自家的航空公司在安排機組人員和其他員工、調配飛機重返機隊及招募人手等方面作出充足的準備。全球的航空公司，行業供應商和機場都面對同樣的挑戰，需要時間及積極周詳的規劃來克服。

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他表示國泰以審慎及負責任的態度推進復常，亦要應對香港獨有的挑戰。香港對外封關的時間較其他市場為長，尤其機組人員在香港特要承受的嚴格隔離檢疫限制，僅於9月才獲解除。儘管如此，國泰自出入境開放後的復常步伐，與其他同樣沒有本地市場的航空公司相若。

關於人手方面，鄧健榮指出國泰擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持國泰現行的航班運作，並相信持續的招聘計劃會繼續支援復常期間的運作。然而，短期內的挑戰是機師於疫情期間長期未能值勤，需要更新執照，以及調配飛機重返機隊，國泰現已積極強化所有能力及配套，加快處理有關事宜。

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責任編輯：嚴浩文