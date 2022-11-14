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【Twitter裁員】Twitter再裁近5千名合約工　大部分人無收到正式通知

科技 13:59 2022/11/14

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Elon Musk入主Twitter後便進行了一系列的裁員行動，近日有近5,000名Twitter合約工發現無法登入公司電子郵件，及後才發現已被Twitter解僱。

【Twitter亂局】假冒帳號泛濫　Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊

據外國網上新聞平台Platformer的報道指，Twitter於周六（12日）突然解僱大量合約員工，其中包括在內容審核、房地產、營銷、工程和其他部門工作的美國和全球員工，約4,400至5,500人受影響。

報道又指，大部分被解僱的員工並沒有收到任何解僱或終止合約的通知，而是在失去對公司電子郵件和內部通訊系統的訪問權限後才發現。相關員工的部門主管亦沒有收到任何通知，而是從Twitter系統中，看到部分帳戶被停用後，才意識到有同事已被解僱。

另一外媒《Insider》稱，事後Twitter向承包商發電郵解釋指，裁員是因要「重新調整公司優先事項和節省開支」，受影響的員工最後一天上班日期為11月14日。惟就今次事件，Twitter暫未有作出任何回應。

【藍剔之亂】灰剔遭停用後翻生　Twitter：是「官方」標籤

【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招

責任編輯：殷凱怡

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