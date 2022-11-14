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【一舉兩得】英國KFC夥慈善組織　三分之一新員工來自弱勢社群

商業 13:56 2022/11/14

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肯德基的新計劃，預計將會為6000名年輕人找到其第一份工作；圖為位於法國的分店。（法新社圖片）

正面臨人手短缺的英國肯德基（KFC）與慈善組織合作， 計劃持續聘請來自弱勢背景的年輕人。肯德基預計，到了2030年，計劃下聘請的年輕人，將會佔新員工總數的三分之一。

【迪士尼】擱置請人計劃、避免公幹　迪士尼減成本措施陸續有來？

據外電報道，英國肯德基今次的計劃與當地的慈善機構UK Youth合作，希望可協力解決年青人的失業問題。該企又預計，計劃將會為6000名年輕人找到其第一份工作。

此招聘計劃為16至24歲、因社會、經濟或心理健康因素而難以就業的年輕人而設，他們將會接受培訓及獲得就業經驗。

據英國國家統計局的數據顯示，預計職位空缺將下跌，但仍然處於高水平。有調查更發現，近四分之三的英國公司在過去12個月內遇到勞動力短缺的問題。

畢馬威首席經濟學家Yael Selfin認為肯德基是次的舉措十分好，但必須要設法如何令他們進步及晉升。她稱，如果公司開始不僅考慮如何招聘，並想方法留住來自不同背景的員工，將達至「雙贏」。

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責任編輯：葉泳珊

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