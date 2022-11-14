【美國中期選舉】特朗普歸咎於參院領袖 共和黨表現未如預期

美國中期選舉各地結果已陸續出爐，共和黨並未取得預期的重大勝利。前總統特朗普將為責任歸咎於共和黨參議院領袖麥康奈爾，稱所有人都鄙視麥康奈爾夫婦。惟共和黨內不少人卻認為特朗普需對失利負責，指後者及其黨友過於關注過去議題，而非經濟。

眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日（13日）在社交媒體上表示，是次中期選舉結果都是麥康奈爾（Mitch McConnell）的錯。他指對方未有花費大量資金，支持亞利桑那州參議員共和黨候選人馬斯特斯（Blake Masters）。

特朗普表示，麥康奈爾大花金錢打擊及未有支持如馬斯特斯等共和黨候選人是重大錯誤。特朗普指對方為民主黨內左翼勢力倡議的「綠色新政」（Green New Deal） 提供4萬億美元（約31.2萬億港元）資金，而非用於基礎建設則是一個更大錯誤。

民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄 【下一頁】

特朗普形容，麥康奈爾搞砸了中期選舉，所有人鄙視他和其太太趙小蘭。特朗普亦提及保守派媒體《The Federalist》上周五（11日）發表的文章，內容指麥康奈爾需為中期選舉而下台。特朗普表示，百分百同意文章內容，直指麥康奈爾對共和黨及國家是一場災難。

美國民主黨候選人於内華達州（Nevada）擊敗共和黨人，有望保住參議院控制權。路易斯安那州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）周日則指，特朗普及其盟友需對中期選舉責任，指對方太關注過去問題，如2020年大選等，而非現時的犯罪及經濟議題。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀