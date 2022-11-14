  • 25°C
香港時間 : 20221114日 (週一) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】特朗普歸咎於參院領袖 共和黨表現未如預期

環球社會熱點 14:05 2022/11/14

分享：

分享：

美國中期選舉各地結果已陸續出爐，共和黨並未取得預期的重大勝利。前總統特朗普將為責任歸咎於共和黨參議院領袖麥康奈爾，稱所有人都鄙視麥康奈爾夫婦。惟共和黨內不少人卻認為特朗普需對失利負責，指後者及其黨友過於關注過去議題，而非經濟。

眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日（13日）在社交媒體上表示，是次中期選舉結果都是麥康奈爾（Mitch McConnell）的錯。他指對方未有花費大量資金，支持亞利桑那州參議員共和黨候選人馬斯特斯（Blake Masters）。

特朗普表示，麥康奈爾大花金錢打擊及未有支持如馬斯特斯等共和黨候選人是重大錯誤。特朗普指對方為民主黨內左翼勢力倡議的「綠色新政」（Green New Deal） 提供4萬億美元（約31.2萬億港元）資金，而非用於基礎建設則是一個更大錯誤。

民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄 【下一頁】

特朗普形容，麥康奈爾搞砸了中期選舉，所有人鄙視他和其太太趙小蘭。特朗普亦提及保守派媒體《The Federalist》上周五（11日）發表的文章，內容指麥康奈爾需為中期選舉而下台。特朗普表示，百分百同意文章內容，直指麥康奈爾對共和黨及國家是一場災難。

美國民主黨候選人於内華達州（Nevada）擊敗共和黨人，有望保住參議院控制權。路易斯安那州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）周日則指，特朗普及其盟友需對中期選舉責任，指對方太關注過去問題，如2020年大選等，而非現時的犯罪及經濟議題。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖
今日
【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場
2022/11/13
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
2022/11/13
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
【美國中期選舉】民主黨料保參議院控制權 取内華達1席
2022/11/13
【美國中期選舉】民主黨料保參議院控制權 取内華達1席
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
2022/11/11
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）

你可能感興趣

【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖
今日 10:38
【美國中期選舉】眾議院結果未定 佩洛西或尋再成領袖
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場
16:57 2022/11/13
耶倫警告國會需提高債務上限 否則威脅美國信用評級及市場
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
16:27 2022/11/13
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
選舉 美國共和黨 麥康奈爾 特朗普 美國民主黨 美國 下台

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
【美國中期選舉】民主黨仍望續掌眾院 共和黨只差6席（不斷更新）
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
特朗普偕前妻與梅拉尼婭世紀合照 喜送次女嫁百億富二代
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【烏克蘭戰爭】俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
【美國中期選舉】民主黨仍有望控制眾議院 共和黨優勢收窄
新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月14日 時間14:00）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
美利堅小姐或誕首位跨性別參賽者 網友高呼：龐然巨物（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款