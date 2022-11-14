▲ 【解碼｜內房反彈】中央傳推16招撐內房 投資界料為市場注強心針、惟難提振需求

市場傳出中央將再出手撐內地房地產，人行及銀保監據報即將下發金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施，包括房企未來半年內到期開發及信託貸款可延長還款期一年，以及放寬首付要求等。綜合投資界分析，中央最新舉措將料為市場注入強心針，有助尤其民企內房股價短期表現，但難以顯著提振買樓需求。

花旗：支持政策覆蓋全面 與之前零碎措施不同

花旗發表報告指，今次輪措施或是「Game Changer」（改變市場規則），因為中央首次推出覆蓋全面的支持政策，與之前的零碎措施不同。花旗認為，儘管內房銷售可能需要時間復甦，但預計內房及物管短期股價表現造好，並由碧桂園等非國企領升。

富瑞料近期措施緩解民企內房流動性 惟短期難以提振需求

富瑞則估計，近期政策、指導文件以及一攬子措施將為房地產行業注入 1.3 萬億元人民幣的信貸，很大程度上緩解民企內房流動性，並可覆蓋2023年底到期的債券及信託產品。富瑞認為，內房及相關行業從當前估值反彈的可能性很大，然而該行仍預計 2023 年內房銷售將按年下降，原因是短期內難以顯著提振需求。

Natixis SA：措施不一定會提高住房需求 銀行也未必立即提供新貸款

Natixis SA 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero認為，市場傳出的房地產措施主要是為避免房地產開發商無力償還貸款而影響銀行和信託公司不良貸款水平。她認為，措施不一定會提高住房需求，銀行也不會開始提供新貸款，因為銀行明白即使房企貸款延期一年，到期屆滿時企業仍面臨同樣的問題，形容「這只是踢開罐頭，但不能解決問題」。

洪灝：可緩解市場情緒

GROW思睿對沖基金（Grow Investment Group）首席經濟學家洪灝認為，中央最新措施在短期內或緩解市場情緒，但似乎不能解決內房局面。洪灝指出，銀行對內房行業的融資支持沒有硬性目標，市場仍要等待中央具體如何落實相關措施。

穆迪：新措施著眼開發商溢出風險

穆迪投資者服務公司高級信用分析師 Nicholas Zhu認為，最新措施突顯當局避免潛在系統性風險的立場，處理開發商風險溢出至金融機構的機會，然而，長遠來看房地產或難以避免低迷。

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編輯：李哲毅