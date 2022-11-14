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土耳其伊斯坦布爾爆炸8死逾80傷 當局拘數十名疑犯（第二版）

環球社會熱點 18:04 2022/11/14

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土耳其伊斯坦布爾一處旅遊熱點周日（13日）發生爆炸，造成最少6人死亡，超過80人受傷。土耳其政府懷疑由女性發動襲擊，內政部長周一（14日）表示，已拘捕爆炸襲擊疑犯，初步認為與庫爾德工人黨有關。

（第二版新增案件進展）

烏克蘭夫婦留英7個月呻租金太貴 寧冒戰火回流 【下一頁】

伊斯坦布爾警方表示，已拘捕46名疑犯，包括一名涉嫌放置炸彈的婦女Ahlam Albashir。警方指她有敘利亞國籍，承認接受庫爾德武裝分子訓練。

內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）估計，襲擊案是盤踞於敘利亞北部城市科巴尼（Kobane）、庫爾德武裝部隊「人民保護部隊」（YPG）所策劃，案件與庫爾德工人黨（PKK）有關。

索伊盧續稱，Albashir在前往伊斯坦布爾途中，曾在敘利亞北部的另一城市Afrin停留，並打算事成後逃至希臘。當局竊聽到庫爾德工人黨於襲擊發生後，隨即派人追殺Albashir，警方成功逮捕負責暗殺她的人。

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俄「國師」暗示應推翻處死普京 不滿俄軍撤出赫爾松 【烏克蘭戰爭】

塔克西姆廣場（Taksim Square）附近的獨立大街（Istiklal Street）於當地時間周日下午約4時20分發生爆炸，造成6人死亡，超過80人受傷。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）批評爆炸案是卑鄙襲擊，官員懷疑為案件有恐怖主義成份。副總統奧克泰（Fuat Oktay）亦表示爆炸是恐怖襲擊，估計幕後黑手為一名女性。

當地媒體引述司法部長Bekir Bozdag稱，調查人員發現一名婦女在事發地點的長椅坐了40多分鐘，並於爆炸案發生前數分鐘才離開。

目擊者及外媒記者指，爆炸後傳出濃濃黑煙，多名民眾躺在地上等待救援。警方即時封鎖爆炸街道、附近商店已關閉，多架救護車來回穿梭，當局亦出動直升機。

獨立大街是伊斯坦布爾著名景點之一，2016年亦曾發生自殺式炸彈襲擊，當時造成4人死亡，39人受傷。

土耳其及伊拉克庫爾德人1978年聯手創立庫爾德工人黨，自1984年起以武裝鬥爭尋求庫爾德人獨立。美國、歐盟及土耳其政府視之為恐怖組織。

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責任編輯：郭麗明

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